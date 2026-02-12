Γιασικεβίτσιους: «Ενθουσιασμένος που επιστρέφω στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός έχει διπλάσια ενέργεια στην έδρα του»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μιλώντας για το ματς με τον Παναθηναϊκό στάθηκε στην ενέργεια που παίρνουν οι πράσινοι από τον κόσμο τους.

Μπορεί την παράσταση να έκλεψε ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις όσον αφορά την ειδησεογραφία του Παναθηναϊκού ωστόσο οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους ένα πολύ δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην πρωτοπόρο της κατάταξης στην Euroleague, Φενέρμπαχτσε.

Απέναντί τους θα βρουν και πάλι έναν παλιό γνώριμο, ο οποίος έχει γράψει χρυσές σελίδα στον Παναθηναϊκό φορώντας τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος. Ο ίδιος ωστόσο θα κληθεί να αντιμετωπίσει την πάλαι ποτέ ομάδα του έχοντας ως στόχο να συνεχίσει η ομάδα του στις νίκες και στις εξαιρετικές εμφανίσεις.

«Όπως πάντα, είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ. Την ίδια ώρα, μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με διπλάσια ενέργεια εντός έδρας και θα είναι σημαντικό να ελέγξουμε τις αποφάσεις μας» είπε αρχικά ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και συνέχισε:

«Δεν το κάναμε καλά στον πρώτο γύρο. Πρέπει να διαχειριστούμε την ατμόσφαιρα, να προσπαθήσουμε να έχουμε υπομονή, να κάνουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε πως θα υπάρξουν πολλές δύσκολες στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού»