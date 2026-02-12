Ο προπονητής της Ρεάλ Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στην μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, αλλά και στην επιστροφή του Τεό Μαλεντόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στην Belgrade Arena το βράδυ της Παρασκευής (13/2, 21:30) για την 28η αγωνιστική της Euroleague και λίγο πριν αναχωρήσουν για το Βελιγράδι ο προπονητής της ομάδας Σέρτζιο Σκαριόλο ρωτήθηκε για τη «βόμβα» του Παναθηναϊκού AKTOR με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Παράλληλα, επισήμανε πως επιστρέφει στη δράση ο Τεό Μαλεντόν, που βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα εκτός δράσης.

«Όλη τη χρονιά βλέπουμε μεγάλες ομάδες να ενισχύονται με σπουδαίους παίκτες και κάθε προσθήκη αυξάνει τη δυναμική τους. Το έκαναν ακόμη και ομάδες χωρίς ξεκάθαρη φιλοδοξία κατάκτησης της EuroLeague, είτε λόγω τραυματισμών, είτε για βελτίωση του ρόστερ, είτε λόγω ευκαιριών που παρουσιάστηκαν» υποστήριξε αρχικά ο τεχνικός της «βασίλισσας».

Και πρόσθεσε: «Προφανώς, ο Χέις-Ντέιβις ήταν ο πρόσφατος MVP, ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά. Εμείς, όμως, ακολουθούμε τον δικό μας δρόμο, με τη στρατηγική που χαράξαμε από την αρχή, και γνωρίζουμε ότι στο μεσοπρόθεσμο πλάνο μας - αν και θέλουμε να ανταγωνιζόμαστε σε κάθε παιχνίδι - έχουμε ήδη αρχίσει να σχεδιάζουμε τη βελτίωση της ομάδας για την επόμενη χρονιά. Κάθε σύλλογος έχει τη δική του πολιτική και όλες είναι σεβαστές. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με τη δική μας».

Από κει και πέρα, ο Τεό Μαλεντόν επιστρέφει στη δράση, καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό του (είχε πρόβλημα στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού). Ο Γάλλος γκαρντ είχε τραυματιστεί την 24η αγωνιστική της Euroleague με τη Μονακό. «Ναι, τόσο ο Μαλεντόν όσο και ο Ντεκ είναι πιθανό να αγωνιστούν, με περιορισμό στα λεπτά» εξήγησε ο Σέρτζιο Σκαριόλο δείχνοντας ξεκάθαρα πως θα επιστρατεύσει τους δυο παίκτες.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στην μονομαχία με την Παρτίζαν, για την οποία είπε: «Η Παρτίζαν βρίσκεται στην καλύτερη φάση της φετινής σεζόν (τρεις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια), προέρχεται από νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό, Χάποελ και Μπάγερν. Χάρη στην εξαιρετική δουλειά του Ζοάν (Πενιαρόγια) έχει βρει ιδανική ισορροπία, με πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης και, ως συνέπεια, έχει επανασυνδεθεί με τον κόσμο της, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο Βελιγράδι».

Και συμπλήρωσε: «Τα χαρακτηριστικά της είναι ξεκάθαρα. Παίζει με σαφείς ιδέες και διαθέτει τρεις βασικούς δημιουργούς που, μεταξύ πόντων και ασίστ, παράγουν σχεδόν 80 πόντους - τους Κάμερον Πέιν, Στέρλινγκ Μπράουν και Ντουέιν Ουάσινγκτον. Επιπλέον, έχει έναν εξαιρετικό ρολίστα όπως ο Ίσαακ Μπόνγκα και δύο ακόμη παίκτες, τους Οσετκόφσκι και Μπρούνο Φερνάντο, οι οποίοι, όπως συμβαίνει συχνά όταν βρίσκουν θέση βασικού με πολλά λεπτά συμμετοχής, έχουν ανεβάσει σημαντικά την ποιότητα και την ποσότητα της προσφοράς τους, κάτι που δυσκολεύονταν να πετύχουν σε πιο συμπληρωματικούς ρόλους».

