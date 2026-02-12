Ευχάριστα νέα στον Ολυμπιακό, καθώς στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα τίθεται ο Φρανκ Νιλικίνα, καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα πλαισιώσει τον Τόμας Ουόκαπ στη θέση «1» στην αναμέτρηση κόντρα στον Ερ. Αστέρα.

Με τον Φρανκ Νιλικίνα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague, καθώς ο Γάλλος γκαρντ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι στη 12άδα κόντρα στους Σέρβους.

Αυτή η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη αξία, καθώς ο μοναδικός υγιής πλέι-μέικερ που έχει απομείνει στο ρόστερ ειναι ο Τόμας Ουόκαπ και η επιστροφή του Νιλικίνα έρχεται την κατάλληλη στιγμή εν όψει του πολύ δύσκολου αγώνα κόντρα στους Σέρβους.

Βάσει αυτής της εξελιξης, παραμένουν εκτός οι Κόρεϊ Τζόσεφ και Μόντε Μόρις, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται τα προβλήματα με τους Κώστα Παπανικολάου και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Η 12άδα των «ερυθρολεύκων» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα θα είναι:

Γκαρντ:

Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ

Φόργουορντ:

Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ

Σέντερ:

Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς