Η viral φωτογραφία με τον Εργκίν Άταμαν ανάμεσα από τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Η απόκτηση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό που ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα ξημερώματα της Πέμπτης, έχει γίνει το πρώτο θέμα συζήτησης στα social media. Και όχι άδικα αν αναλογιστεί κανείς τα δεδομένα της κίνησης αυτής...

Πρώτον, το γεγονός οτι πρόκειται για έναν μεγάλο παίκτη και δεύτερον οτι βρέθηκε μία ανάσα από την Χάποελ Τελ Αβίβ, με την οποία ουσιαστικά είχε συμφωνήσει για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, μετά το ΝΒΑ.

Μεταξύ των αναρτήσεων που μπορεί να διαβάσει κανείς, υπάρχει και μία φωτογραφία που έχει γίνει viral. Μία εικόνα από το τελευταίο Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από το μέλλον.

Πρόκειται για αυτή από την συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων ομάδων, στην οποία ο Εργκίν Άταμαν έχει στηθεί ανάμεσα από δύο παίκτες. Τον Κέντρικ Ναν και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, τους οποίους θα έχει την ευκαιρία να προπονεί πλέον στην ίδια ομάδα.