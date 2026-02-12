Παναθηναϊκός, Χέιζ - Ντέιβις: Οι πράσινοι έχουν 3 παίκτες της κορυφαίας πεντάδας στη Euroleague
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξε την μπάνκα στον αέρα, φέρνοντας στον Παναθηναϊκό τον MVP του περσινού Final Four της Euroleague. Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβιςθα παίζει πλέον στο τριφύλλι, ανεβάζοντας επίπεδο την ομάδα του Άταμαν. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα», επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.
Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός AKTOR πάλευε για την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις και κατάφερε να αφήσει πίσω του την Χάποελ και τη Φενέρ.
Πάντως με την απόκτηση του Αμερικανού φόγουορντ, οι πράσινοι γίνονται πανίσχυροι. Με τη νέα προσθήκη ο Παναθηναϊκός θα έχει στο ρόστερ του, τους 3 από τους 5 παίκτες της κορυφαίας περσινής πεντάδας στη Euroleague.
Ο λόγος για τους Κέντριν Ναν, Τι Τζέι Σορτς και Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις. Μαζί τους στην πεντάδα βρέθηκαν ο Σάσα Βεζένκοβ του Ολυμπιακού και ο Κάρσεν Έντουαρντς της Μπάγερν τότε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.