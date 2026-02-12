Mετά την απόκτηση του Χέιζ - Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον τους 3 από τους 5 παίκτες της κορυφαίας πεντάδας της Euroleague πέρυσι.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξε την μπάνκα στον αέρα, φέρνοντας στον Παναθηναϊκό τον MVP του περσινού Final Four της Euroleague. Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβιςθα παίζει πλέον στο τριφύλλι, ανεβάζοντας επίπεδο την ομάδα του Άταμαν. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα», επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός AKTOR πάλευε για την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις και κατάφερε να αφήσει πίσω του την Χάποελ και τη Φενέρ.

Πάντως με την απόκτηση του Αμερικανού φόγουορντ, οι πράσινοι γίνονται πανίσχυροι. Με τη νέα προσθήκη ο Παναθηναϊκός θα έχει στο ρόστερ του, τους 3 από τους 5 παίκτες της κορυφαίας περσινής πεντάδας στη Euroleague.

Ο λόγος για τους Κέντριν Ναν, Τι Τζέι Σορτς και Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις. Μαζί τους στην πεντάδα βρέθηκαν ο Σάσα Βεζένκοβ του Ολυμπιακού και ο Κάρσεν Έντουαρντς της Μπάγερν τότε.