Ο Παναθηναϊκός έχει τους 3 τελευταίους MVPs της Euroleague

Με την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός έχει τρεις MVP στο ρόστερ του.

Με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός δεν πρόσθεσε απλά ακόμα μία εξαιρετική επιλογή στο ρόστερ. Δεν έχει απλά ακόμα μία λύση στην θέση 4, αλλά αυτομάτως έβαλε στο έμψυχο δυναμικό του ακόμα έναν MVP της Euroleague.

Και λέμε ακόμα έναν, γιατί με την φανέλα του «τριφυλλιού» ήδη αγωνίζονταν άλλοι δύο, ο Κώστας Σλούκας και ο Κέντρικ Ναν. Πλέον μετά την είδηση της απόκτησης του Αμερικάνου φόργουορντ, οι «πράσινοι» έχουν τους τρεις τελευταίους πολυτιμότερους παίκτες της διοργάνωσης.

Κώστας Σλούκας: MVP στο Final Four 2024

Στο Βερολίνο, ο Κώστας Σλούκας ήταν απόλυτος στον τελικό και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην 7η ευρωκούπα της ιστορίας του. Ο Σλούκας πραγματοποίησε έναν συγκλονιστικό τελικό με 24 πόντους με 2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και σουτ... μαχαιριές στο κορμί της Ρεάλ.

Κέντρικ Ναν: MVP κανονικής διάρκειας 2025

Ο μεγάλος σταρ του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν, αναδείχθηκε σε πολυτιμότερος παίκτης για τη σεζόν 2024-25 στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο από 21,1 πόντους με 4,3 ασίστ, 3,6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 31:16 λεπτά εντός παρκέ.

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: MVP στο Final Four 2025

O Χέιζ-Ντέιβις παρέλαβε το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη του τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι, έχοντας στον τελικό με 23 πόντους, 3/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 14/14 βολές, 9 ριμπάουντ, μία ασίστ, 2 κλεψίματα, ένα μπλοκ, 7 κερδισμένα φάουλ και 30 βαθμούς στο σύστημα PIR.