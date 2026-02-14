Εύκολη δουλειά είχε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη, με τους Πρωταθλητές να παίρνουν τη νίκη με 70-95 απέναντι στον Ηρακλή. Δείτε τα Highlights της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός, με τον Φουρνιέ να σταματά στους 32 πόντους, πέρασε από την Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του Ηρακλή με 70-95 και παρέμεινε αήττητος στην Stoiximan GBL

Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός είχε τον πρώτο λόγο, χωρίς να χάνει σε κανένα σημείο το προβάδισμα, ενώ είχε σε μεγάλη μέρα τον Εβάν Φουρνιέ, που έκανε ρεκόρ με την φανέλα του Ολυμπιακού.