Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95: Τα Highlights
Εύκολη δουλειά είχε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη, με τους Πρωταθλητές να παίρνουν τη νίκη με 70-95 απέναντι στον Ηρακλή. Δείτε τα Highlights της αναμέτρησης.
Ο Ολυμπιακός, με τον Φουρνιέ να σταματά στους 32 πόντους, πέρασε από την Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του Ηρακλή με 70-95 και παρέμεινε αήττητος στην Stoiximan GBL
Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός είχε τον πρώτο λόγο, χωρίς να χάνει σε κανένα σημείο το προβάδισμα, ενώ είχε σε μεγάλη μέρα τον Εβάν Φουρνιέ, που έκανε ρεκόρ με την φανέλα του Ολυμπιακού.
Το βίντεο με τα Highlights του Ηρακλής - Ολυμπιακός:
