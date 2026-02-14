Εβάν Φουρνιέ: Περνά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με... τρίγωνα πανοράματος!
Ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε 32 πόντους απέναντι στον Ηρακλή, κάνοντας ρεκόρ με τον Ολυμπιακό, κάτι που γιόρτασε με έναν ξεχωριστό τρόπο.
Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ πήρε ένα κουτί τρίγωνα Πανοράματος, στα οποία έχει αδυναμία, με τον Γάλλο σταρ να ανεβάζει ένα απίθανο ποστ με αυτά.
Ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται στην φωτογραφία να τα κοιτάζει... ερωτικά (ας πούμε), λίγο πριν τους επιτεθεί, με τον Γάλλο να γράφει στην περιγραφή πως «η υτυχία κρύβεται στα απλά. Χαρούμενη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».
Το ποστ του Φουρνιέ με τα τρίγωνα Πανοράματος:
True happiness lies in the simple things 🤣🤣 Happy Valentine’s day pic.twitter.com/VKtBBAdBhc— Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 14, 2026
