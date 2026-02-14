Μπαρτζώκας: «Ο Φουρνιέ είδε ότι η ομάδα ήταν σε "δύσκολη θέση" και βγήκε μπροστά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Ηρακλή, αναφέρθηκε στις δυσκολίες της σεζόν και αποθέωσε τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, με τον πολύπειρο κόουτς να αναφέρεται στα όσα έγιναν στο παρκέ, στις δυσκολίες της σεζόν, αλλά και στον Εβάν Φουρνιέ που έκανε ρεκόρ καριέρας με τους Ερυθρόλευκους.

Στην εισαγωγική τοποθέτηση σχετικά με το παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Λόγω της απουσίας του Ηρακλή από την Stoiximan GBL είχα καιρό να θυμηθώ το περιβάλλον εδώ. Είναι πάντα δύσκολο για τον αντίπαλο και ιδιαίτερα θερμό για τη γηπεδούχο ομάδα. Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες με το γήπεδο, όπως είναι χαμηλοτάβανο και ο Ηρακλής έχει πραγματικά καλή ομάδα και πολύ καλό προπονητή. Είναι αθλητική ομάδα και παίζει καλά, οπότε να τους δώσω συγχαρητήρια. Για εμάς το γεγονός ότι ήμασταν σοβαροί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με εξαίρεση ένα 5λεπτο-7λεπτο στο δεύτερο δεκάλεπτο, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Θέλω να πω μπράβο στους παίκτες μας, που με πολύ μικρό rotation, λόγω πολλών παικτών που αφήσαμε για ξεκούραση και θεραπείες, κερδίσαμε το παιχνίδι και είμαστε ευχαριστημένοι».

Σε ερώτηση για το κλειστό rotation και το παιχνίδι του Φουρνιέ ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε: «Είμαστε πολύ φορτωμένοι αυτήν την περίοδο. Έχουμε τρία παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα αν κερδίσουμε το πρώτο και το δεύτερο. Να είμαστε πάντα μετρημένοι. Αλλά κάποιοι παίκτες μας έχουν υπερφορτωθεί λόγω τραυματισμών άλλων παικτών στη θέση τους, όπως ο Γουόκαπ π.χ.. Ο Ντόρσεϊ είχε ένα μικρό διαστρεμμα και δεν ήρθε και οι άλλοι πόιντ γκαρντ μας ήταν τραυματίες. Ο Νιλικίνα είχε μπει μόλις 3-4 μέρες στις προπονήσεις και χρειάστηκε ο Εβάν Φουρνιέ να κάνει αυτήν την καταπληκτική εμφάνιση και φυσικά και οι άλλοι παίκτες να είναι σοβαροί. Είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα: Όταν μια ομάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες, ένας παίκτης της κλάσης του Φουρνιέ είδε ότι η ομάδα ήταν σε "δύσκολη θέση" και βγήκε μπροστά να παίξει με τον τρόπο που έπαιξε».

Για τα πολλά παιχνίδια την φετινή σεζόν και τους τραυματισμούς ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε: «Το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όλων των προπονητών της EuroLeague, οι λιγότερες προπονήσεις είναι δυσκολία στο έργο μας. Φυσικά τα περισσότερα παιχνίδια φέρνουν έσοδα, τηλεθέαση, κόσμο στα γήπεδα και παιχνίδια πολύ ανταγωνιστικά, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αυτή τη στιγμή παίζουμε κοντά στα 90 παιχνίδια τον χρόνο. Υπάρχουν και οι διεθνείς παίκτες που παίζουν και το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι οι τραυματισμοί και το ντεφορμάρισμα είναι τελείως φυσιολογικά πράγματα. Στη δική μας δουλειά τα λιγότερα παιχνίδια θα έφερναν καλύτερο θέαμα, καλύτερη εκτέλεση επιθετική και αμυντική και περισσότερο μπάσκετ στην ουσία του. Αυτή τη στιγμή περισσότερο έχει πάει προς το θέαμα και το μάρκετινγκ».