Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Άιρονι Ραμάτ Γκαν 91-62: Ξέσπασμα και δεύτερη σερί νίκη!
Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη Χάποελ η οποία ξέσπασε πάνω στην αδύναμη Μακάμπι Άιρον Ραμάτ Γκαν με 91-62 στο πλαίσιο της 25ης «στροφής» του ισραηλινού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μετά την κακή περίοδο που είχε, μετρώντας έξι συνεχόμενες ήττες άρχισε να μπαίνει ξανά σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων και έφτασε τις 16 νίκες σε 18 ματς στο εγχώριο πρωτάθλημα.
Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Τάι Οντιάσε που τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Γιαμ Μαντάρ που πέτυχε 13 πόντους.
Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ρονάλντο Σέγκου με 17 πόντους σε 25 λεπτά συμμετοχής. Επόμενη αντίπαλος για τη Χάποελ Τελ Αβίβ η Χάποελ Χολόν (21/02, 21:15).
Τα δεκάλεπτα: 27-16, 44-34-67-54, 91-62
הניצחון ה-1,000 בליגה.— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) February 18, 2026
הלאה לחולון בשבת 🥊 pic.twitter.com/GN4Sc2DZWE
