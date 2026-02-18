Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε εύκολα της Μακάμπι Άιρονι Ραμάτ Γκαν με 91-62 για την 25η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τη Χάποελ η οποία ξέσπασε πάνω στην αδύναμη Μακάμπι Άιρον Ραμάτ Γκαν με 91-62 στο πλαίσιο της 25ης «στροφής» του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μετά την κακή περίοδο που είχε, μετρώντας έξι συνεχόμενες ήττες άρχισε να μπαίνει ξανά σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων και έφτασε τις 16 νίκες σε 18 ματς στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Τάι Οντιάσε που τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Γιαμ Μαντάρ που πέτυχε 13 πόντους.

Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ρονάλντο Σέγκου με 17 πόντους σε 25 λεπτά συμμετοχής. Επόμενη αντίπαλος για τη Χάποελ Τελ Αβίβ η Χάποελ Χολόν (21/02, 21:15).

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 44-34-67-54, 91-62