Ο αγώνας EuroLeague της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, όπως γνωστοποίησε ο ισραηλινός σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωση της, ότι ο αγώνας της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στη Μπαρτσελονα που θα πραγματοποιηθεί στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» (13/03) θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από εισήγηση των αρχών ασφαλείας.

Όπως αναφέρει ο ισραηλινός σύλλογος, η απόφαση αυτή πάρθηκε για λόγους ασφαλείας και ως εκ τούτου απαγορεύτηκε η είσοδος τόσο στους γηπεδούχους όσο και στους φιλοξενούμενους οπαδούς.

«Αγαπητοί οπαδοί, Μετά την απόφαση των αρχών στην Ισπανία και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, ο αγώνας εναντίον της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (13.3) θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε ντόπιους και φιλοξενούμενους οπαδούς», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη.