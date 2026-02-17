Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Η Χάποελ Τελ Αβίβ γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωση της, ότι ο αγώνας της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στη Μπαρτσελονα που θα πραγματοποιηθεί στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» (13/03) θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από εισήγηση των αρχών ασφαλείας.
Όπως αναφέρει ο ισραηλινός σύλλογος, η απόφαση αυτή πάρθηκε για λόγους ασφαλείας και ως εκ τούτου απαγορεύτηκε η είσοδος τόσο στους γηπεδούχους όσο και στους φιλοξενούμενους οπαδούς.
«Αγαπητοί οπαδοί, Μετά την απόφαση των αρχών στην Ισπανία και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, ο αγώνας εναντίον της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (13.3) θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε ντόπιους και φιλοξενούμενους οπαδούς», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη.
אוהדים יקרים,
בעקבות החלטת הרשויות בספרד ובהמשך להודעת קבוצת הכדורסל של ברצלונה, המשחק נגד ברצלונה בספרד (13.3) יתקיים בדלתיים סגורות ולא תתאפשר כניסת קהל מקומי ואורח. pic.twitter.com/gMBoj40HBE— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) February 17, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.