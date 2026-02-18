Φαίνεται πως η Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε τον εκλεκτό στο πρόσωπο του Κέσλερ Έντουαρντς.

Δεν έμεινε με... σταυρωμένα τα χέρια μετά την απώλεια του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που πήγε στον Παναθηναϊκό, η Χάποελ Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με το BasketNews η ομάδα του Ιτούδη έχει προχωρήσει σε συμφωνία για τον 25χρονο σμολ φόργουορντ, Κέσλερ Έντουαρντς με τέσσερις σεζόν στο NBA.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κινείται δυναμικά πριν από την προθεσμία εγγραφής παικτών στην EuroLeague. Η μεταγραφή παρουσιάζεται ως κλεισμένη από το Sport 5, με τον Έντουαρντς να προέρχεται από μια δυνατή σεζόν στην G League για τους Γκραντ Ράπιντς Γκολντ.

Πρώην παίκτης rotation του NBA με το Μπρούκλιν και θητείες στο Σακραμέντο και το Ντάλας.

Στην καριέρα του στο ΝΒΑ έχει 3.6 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά ματς. Κορυφαία του σεζόν το 2021-22 που είχε 5.9 πόντους κατά μέσο όρο και 3.6 ριμπάουντ.