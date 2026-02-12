Πότε αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο Χέιζ-Ντέιβις και για πότε υπολογίζεται το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση για την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό έγινε τα ξημερώματα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πλέον αυτό που απομένει είναι το τυπικό μέρος της μεταγραφής, το οποίο θα ολοκληρωθεί με την άφιξη του Αμερικάνου φόργουορντ στην Ελλάδα.

Το πότε θα πατήσει το πόδι του επί αθηναϊκού εδάφους, δεν έχει ανακοινωθεί από τους ανθρώπους του «τριφυλλιού», κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες. Ωστόσο όλα δείχνουν οτι αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο.

Βλέπετε, τόσο οι «πράσινοι», όσο και ο ίδιος ο παίκτης, θέλουν να τελειώσουν άμεσα με τα διαδικαστικά και να μπει στις προπονήσεις της ομάδας, προκειμένου να δώσει το παρών στο Allwyn Final Eight που θα γίνει στην Κρήτη την επόμενη εβδομάδα.

Εκεί, θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο του παιχνίδι την Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ στις 20:00. Αν περάσει, στον ημιτελικό της επόμενες ημέρες θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Ηρακλής-Μύκονος.