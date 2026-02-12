Γιαννακόπουλος για κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό: «Καλύτερα να κρυφτούμε στην Κρήτη»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω story στο instagram στο ενδεχόμενο να πάρει ο Ολυμπιακός τη Euroleague.

Οι πράσινοι πρόσθεσαν στο δυναμικό τους τον κορυφαίο two way παίκτη που αγωνιζόταν πέρυσι στην Ευρώπη. Δια στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός AKTOR πάλευε την περίπτωση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, ειδικά από τη στιγμή που ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ δεν είχε καταλήξει σε μια απόφαση αναφορικα με το μέλλον του.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ για τα επόμενα 2.5 χρόνια. Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό μέσω story για τον οποίο του λένε πως θα πάρει ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ.

«Κάπου διάβασα, κάποιοι στέλνανε ότι "θα αφήσεις τον Ολυμπιακό να έρθει στο ΟΑΚΑ να πάρει το ευρωπαϊκό". Στο ΟΑΚΑ θα έρθει να το πάρει; Θα τον αφήσουμε εμείς; Δεν πάμε να κρυφτούμε στην Κρήτη καλύτερα αν γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε βαρεθεί στα λόγια», τόνισε στο instagram.