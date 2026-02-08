Άταμαν: «Ο Σλούκας έχει έναν μικρό τραυματισμό στον αγκώνα, μέχρι την Παρασκευή ελπίζουμε ότι ο Ναν δεν θα έχει πόνους»
Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας εκτός έδρας με 53-78, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για τη νίκη της ομάδας του, στάθηκε και στην κατάσταση τραυματισμού του Κέντρικ Ναν.
Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:
«Στο πρώτο μέρος χάσαμε τα σουτ, στο δεύτερο ο Καλαϊτζάκης πάλεψε στην άμυνα, ο Όσμαν βρήκε τα σουτ, ο Χολμς το ίδιο, ο Ερνανγκόμεθ έβαλε τα ανοιχτά σουτ και νικήσαμε με μια καλή διαφορά.
Μέχρι την Παρασκευή ελπίζουμε ότι ο Ναν δεν θα έχει πόνους και θα μπει στην ομάδα. Ο Σλούκας έχει έναν μικρό τραυματισμό στον αγκώνα, αλλά ελπίζω ότι θα είναι έτοιμος για την Φενέρμπαχτσε».
