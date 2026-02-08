Στην κατάσταση του Κέντρικ Ναν, στάθηκε ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καρδίτσας.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας εκτός έδρας με 53-78, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για τη νίκη της ομάδας του, στάθηκε και στην κατάσταση τραυματισμού του Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Στο πρώτο μέρος χάσαμε τα σουτ, στο δεύτερο ο Καλαϊτζάκης πάλεψε στην άμυνα, ο Όσμαν βρήκε τα σουτ, ο Χολμς το ίδιο, ο Ερνανγκόμεθ έβαλε τα ανοιχτά σουτ και νικήσαμε με μια καλή διαφορά.

Μέχρι την Παρασκευή ελπίζουμε ότι ο Ναν δεν θα έχει πόνους και θα μπει στην ομάδα. Ο Σλούκας έχει έναν μικρό τραυματισμό στον αγκώνα, αλλά ελπίζω ότι θα είναι έτοιμος για την Φενέρμπαχτσε».