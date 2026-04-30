Η εθνική ομάδα ανδρών ηττήθηκε από την Πορτογαλία με 3-0, πήρε τη 2η θέση στο γκρουπ και περιμένει να μάθει τα δεδομένα για την υπόθεση πρόκρισης.

Η εθνική ομάδα ανδρών ηττήθηκε από την ισχυρή Πορτογαλία με 3-0 για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο ομαδικό, που συνεχίζεται στο Λονδίνο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κατέκτησε τη 2η θέση στον όμιλο και για την υπόθεση της πρόκρισης στο κυρίως ταμπλό, θα πρέπει να περιμένει τα νεότερα στους αγώνες του σταδίου 1Β.

Αήττητοι οι Πορτογάλοι πέρασαν για την κυρίως φάση στην OVO Arena Wembley. Η Ελλάδα με τη 2η θέση υλοποίησε τον βασικό της στόχο, αλλά υπάρχει αγωνία για την εξέλιξη της προσπάθειας για πρόκριση.

Η 3η αγωνιστική στα γκρουπ των ανδρών έχει συνέχεια και το βράδυ της Πέμπτης (30/4) και το πρωί της Παρασκευής (1/5), συνεπώς η Ελλάδα με συγκομιδή 5 βαθμούς (2 νίκες – 1 ήττα) πρέπει να περιμένει το τέλος του σταδίου 1Β για να μάθει αν θα είναι στις έξι καλύτερες 2ες που θα περάσουν απευθείας στους «32» ή αν θα δώσει έναν προκριματικό αγώνα με 2η άλλου ομίλου. Η Αλγερία και η Νέα Καληδονία αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.

Η εικόνα του αγώνα

Η Ελλάδα πήρε το Χ στην κλήρωση και πρώτος στη σειρά στήθηκε ο Γιώργος Σταματούρος (νούμερο 797 στον διεθνή πίνακα αξιολόγησης). Τέθηκε αντιμέτωπος με τον σπουδαίο Μάρκος Φρέιτας (No 88) πρώην δευτεραθλητή Ευρώπης και νικητή του ευρωπαϊκού Τοπ 16 στο απλό. Το πρώτο ζητούμενο για τον πρωταθλητή μας ήταν να πραγματοποιήσει μία εμφάνιση, που θα του επέτρεπε να γίνει ανταγωνιστικός και αυτό ακριβώς έκανε.

Άρχισε ιδανικά και πιέζοντας αρκετά με το σπουδαίο backhand του έκανε το 1-0. Προηγήθηκε 3-1 κι αμέσως μετά, ωστόσο ένα ξέσπασμα του αριστερόχειρα Πορτογάλου, που πίεσε και με το ποιοτικό σερβίς, γύρισε την κατάσταση.

Στο 3ο σετ ο Πειραιώτης άσος μάζεψε στον πόντο διαφορά από το 8-3 (με την πορτογαλική πλευρά να παίρνει στο 8-7 το τάιμ άουτ) και αμέσως μετά ισοφάρισε. Ο Φρέιτας όμως, βρήκε τις διεξόδους στους επόμενους πόντους κι επιπλέον με καλύτερη ψυχολογία απέκτησε άμεσα πλεονέκτημα στο 4ο σετ. Κάπου εκεί ήταν φυσικό να επηρεαστεί αρνητικά και ο Έλληνας αθλητής και ήρθε το τελικό 3-1.

Στη θέση 1 της ομάδας τοποθετήθηκε ο Γιάννης Σγουρόπουλος (No 303) και είχε επίσης ματς-πρόκληση με τον Τιάγκο Απολόνια (Νο 136), έναν ακόμα εκφραστή όλων των κορυφαίων διακρίσεων των Ιβήρων στη σύγχρονη εποχή.

Με τη δική του ποιότητα ο Ελευσίνιος άσος έδειξε πόσο καλά στέκεται με δυνατούς και πολύ έμπειρους αντιπάλους, άσχετα αν ηττήθηκε με 3-1. Ίσως να έδινε άλλη τροπή στο ματς αν πήγαινε στο 1-1 σετ, όμως δεν αξιοποίησε διαδοχικές ευκαιρίες και αυτό μετράει σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Με τον Απολόνια να δίνει δύσκολες μπάλες και να περνάει τις επιθέσεις του ήρθε το 1-0. Ο Σγουρόπουλος βρήκε καλό ρυθμό αργότερα κι απέκτησε σετ μπολ με 10-9. Στην παράταση είχε κι άλλα αβαντάζ, δεν εκμεταλλεύτηκε κάποιο, πάντως αυτό δεν σημαίνει ότι υπέπεσε σε λάθη

Στο 3ο σετ ο Σγουρόπουλος κάλυψε με γερές επιθέσεις μικρή διαφορά σε βάρος του και κατάφερε να φτάσει στη μείωση του σκορ. Οδήγησε αρχικά τα πράγματα και στο 4ο σετ, το σκορ πήγε στο 7-7 κι εκεί ο Απολόνια έβγαλε πραγματικά ορισμένα εξαιρετικά χτυπήματα για σερί τεσσάρων πόντων.

Από τη θέση 3 μπήκε μετά στον αγώνα ο Παναγιώτης Γκιώνης (Νο 167) και αντιμετώπισε τον πρώτο Πορτογάλο της παγκόσμιας κατάταξης, τον Ζοάο Ζεράλδο (Νο 54), με τον οποίο είχε πολύ καλή παράδοση. Αρχικά έδειξε και στην πράξη ότι έχει το πάνω χέρι, όμως μετά το 2ο σετ ο Ζεράλδο απέδωσε τρομερά και πέτυχε την ανατροπή διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Ο Γκιώνης κυριάρχησε στο 1ο σετ και ο Ζεράλδο άρχισε να ανεβαίνει από το 2ο σετ, όταν μπόρεσε και να ισοφαρίσει από 9-6 πίσω. Στα σερβίς του ο Γκιώνης επέλεξε άμυνες εκείνη τη στιγμή και δικαιώθηκε.

Στο 3ος σετ ο αριστερόχειρας αντίπαλος απέδωσε εξαιρετικά από την αρχή και πήγε στο 6-0 και το 9-4. Ο Γκιώνης ψαλίδισε τη διαφορά στο -2, ωστόσο δεν άλλαξε η κατάσταση.

Ο Ζεράλδο διατήρησε μεγάλη αποτελεσματικότητα και στο 4ο σετ ο Ζεράλδο. Πήρε προβάδισμα με 4-1 και μετά πήγε στο 9-4 για να φτάσει στην ισοφάριση.

Όλα κρίθηκαν στο 5ο σετ, όπου ο πολύπειρος αμυντικός μας είχε ν’ αντιμετωπίσει και την κούραση από το συνεχές «τρέξιμο» στο τραπέζι. Στην αλλαγή των πλευρών ήταν στο 5-4 και δύο πόντοι του αντιπάλου έφεραν το τάιμ άουτ του Βατσακλή. Το σκορ πήγε στο 7-7, όμως ο Ζεράλδο δεν έκανε κανένα λάθος στα επόμενα ράλι κι έφτασε στο τελικό 3-2.

Η εξέλιξη του αγώνα Πορτογαλία – Ελλάδα 3-0

Μάρκος Φρέιτας – Γιώργος Σταματούρος 3-1 (7-11, 11-5, 11-8, 11-6)

Τιάγκο Απολόνια – Γιάννης Σγουρόπουλος 3-1 (11-6, 18-16, 9-11, 11-7)

Ζοάο Ζεράλδο - Παναγιώτης Γκιώνης 3-2 (2-11, 9-11, 11-8, 11-6, 11-7)

Τέταρτος αθλητής της εθνικής μας είναι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, στον πάγκο της Πορτογαλίας έμεινε ο Ζοάο Μοντέιρο (πολύ γνωστός και στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στην Α1 κυρίως με τον Ολυμπιακό και δευτερευόντως με τον Παναθηναϊκό), ο οποίος είχε αγωνιστεί εναντίον μας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Οκτωβρίου.

Στο άλλο ματς της 3ης αγωνιστικής, όπου δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, η Αλγερία νίκησε εύκολα 3-0 τη Νέα Καληδονία.

Η τελική βαθμολογία στον 6ο όμιλο