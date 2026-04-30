ΑΕΚ: Το όμορφο βίντεο με μαθήματα κιτρινόμαυρου πολιτισμού, Μελέτη Ηλία και Βίντα
Με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα, η ΑΕΚ δημιούργησε ένα πολύ όμορφο βίντεο με τη συμμετοχή των μικρών της φίλων.
Τον ρόλο του δασκάλου στο σχολείο τον είχε ο γνωστός Ενωσίτης ηθοποιός, Μελέτης Ηλίας, ο οποίος κάνει ερωτήσεις από την ιστορία αλλά και από το παρόν της ομάδας στα παιδιά.
Κάποια στιγμή ρωτάει και για την ηγετική φυσιογνωμία των αποδυτηρίων της ομάδας και τότε εμφανίζεται από την πόρτα ο Βίντα, ο οποίος μπαίνει στην αίθουσα και αποθεώνεται από τους μαθητές!
