Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δίνει λάμψη στα Gazzetta Awards, με τους Αλβέρτη, Σλούκα, Χουάντσο και Λιόγκα να την εκπροσωπούν.

Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet έχουν γίνει θεσμός και για άλλη μια φορά θα τιμηθούν οι κορυφαίοι του αθλητισμού σε μια λαμπερή βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να λείπει από την γιορτή των κορυφαίων του Gazzetta και εκπροσωπείται στην εκδήλωση από τους Φραγκίσκο Αλβέρτη, Κώστα Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον υπεύθυνο επικοινωνίας, Απόστολο Λιόγκα.

Για άλλη μια σεζόν οι πράσινοι θα προσπαθήσουν να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης, κάτι που είχαν κάνει και το 2024 (το 7ο ευρωπαϊκό στην ιστορία τους). Το Final Four φέτος θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, κάτι που δίνει μεγάλο κίνητρο στο τριφύλλι.