Gazzetta Awards 2025: H KAE Παναθηναϊκός δίνει λάμψη στη σπουδαία βραδιά
Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet έχουν γίνει θεσμός και για άλλη μια φορά θα τιμηθούν οι κορυφαίοι του αθλητισμού σε μια λαμπερή βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να λείπει από την γιορτή των κορυφαίων του Gazzetta και εκπροσωπείται στην εκδήλωση από τους Φραγκίσκο Αλβέρτη, Κώστα Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον υπεύθυνο επικοινωνίας, Απόστολο Λιόγκα.
Για άλλη μια σεζόν οι πράσινοι θα προσπαθήσουν να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης, κάτι που είχαν κάνει και το 2024 (το 7ο ευρωπαϊκό στην ιστορία τους). Το Final Four φέτος θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, κάτι που δίνει μεγάλο κίνητρο στο τριφύλλι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Σλούκας για Ομπράντοβιτς στα Gazzetta Awards 2025: «O πρώτος προπονητής που με πίστεψε, μπασκετικός πατέρας μου»
- Ομπράντοβιτς στα Gazzetta Awards 2025: «Διαμαντίδης, Αλβέρτης και Σλούκας με βοήθησαν να γίνω αυτός που είμαι»
- Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βραβεύτηκε ως legend στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet!