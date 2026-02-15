Ο Μάικ Τζέιμς έμεινε εκτός αποστολής μετά το ξέσπασμά του στο Twitter!

Η Μονακό αντιμετωπίζει τη Ναντέρ χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής ενώ είχε προηγηθεί το πρόσφατο ξέσπασμά του στο Twitter σχετικά με την κατάσταση στους Μονεγάσκους.

Η Μονακό δοκιμάζεται στην έδρα της Ναντέρ για την 20ή αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και ο Μάικ Τζέιμς παρακολουθεί την αναμέτρηση με πολιτικά.

Οι Μονεγάσκοι παρατάχθηκαν χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της EuroLeague, ο οποίος ξέσπασε πριν από δύο ημέρες στο Twitter, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση στην ομάδα.

Η απουσία του Τζέιμς προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή. Σύμφωνα με τον αναλυτή της La Chaîne L’Équipe, Στεφάν Μπρουν, ο Αμερικανός γκαρντ συμμετείχε στο πρωινό χαλάρωμα, χωρίς ωστόσο να δείξει ιδιαίτερη διάθεση.

Μάλιστα, πήρε θέση στον πάγκο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Επισήμως, πάντως, δεν υπήρξε σαφής ενημέρωση για τους λόγους της απουσίας του. Σημειωτέον ότι η αναμέτρηση διεξάγεται στην Paris La Défense Arena, παρουσία περισσότερων από 17.000 θεατών, μπροστά στο μεγαλύτερο κοινό στην ιστορία του γαλλικού πρωταθλήματος.