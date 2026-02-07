Όταν το «Bartzokas-Ball» αγγίζει την τελειότητα

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ πολύ νωρίς γιατί ξέρει να εξουθενώνει τον αντίπαλο εφαρμόζοντας κατά γράμμα το δόγμα Μπαρτζώκα. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε ένα 20λεπτο για να ρίξει στο καναβάτσο τη Βίρτους Μπολόνια και να μετατρέψει την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αγριεμένοι στο παρκέ και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην ιταλική ομάδα. Ο Σάσα Βεζένκοφ φρόντισε από την αρχή του αγώνα να δείξει πως είναι να σκοράρεις αποτελεσματικά (20 πόντοι συνολικά σε 24:23 λεπτά μαζί με 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα) με κάθε τρόπο και χωρίς να... βασανίζεις τη μπάλα. Με τις λιγότερες ντρίμπλες από κάθε άλλο παίκτη στην Ευρώπη. Το λες και μοναδικό χάρισμα...

Από κοντά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σε 20 λεπτά σημείωσε 18 πόντους με 5/9 τρίποντα ξεσηκώνοντας τον κόσμο στις εξέδρες με την εκτελεστική του δεινότητα. Ένας παίκτης που έχει το «δολοφονικό ένστικτο» και όταν πάρει μπρος ξεχνάει να... σταματήσει να σκοράρει.

Από τον καμβά του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ θα ξεχωρίζαμε τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος σε 14:08 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 8 πόντους με 2/3 τρίποντα και έδειξε πως κάθε φορά εμφανίζεται ολοένα και καλύτερος συμβάλλοντας στην ισορροπία, όσον αφορά το κομμάτι της οργάνωσης του παιχνιδιού.

Η «ερυθρόλευκη καταιγίδα» του πρώτου ημιχρόνου και κυρίως το δεύτερο 10λεπτο με το εκκωφαντικό επιμέρους σκορ 37-11 επέτρεψε στον Γιώργο Μπαρτζώκα να μοιράσει το χρόνο στους παίκτες του και με εξαίρετη στον Τάισον Γουόρντ που αγωνίστηκε 26 λεπτά να μην πατήσει παρκέ κανείς άλλος για περισσότερο από 25 λεπτά!

Οι παίκτες του Ολυμπιακού υπήρχαν στιγμές που προκαλούσαν μεγάλη αμηχανία στον αντίπαλο τους με τον τρόπο που έπαιζαν στην άμυνα και στη συνέχεια άνοιγαν το γήπεδο στην επίθεση. Το «δόγμα Μπαρτζώκα» λειτούργησε με μεγάλη ακρίβεια στο παρκέ και επέτρεψε στους Πειραιώτες να βγάλουν πολλές ωραίες φάσεις και να χαθούν από το... βεληνεκές της Βίρτους.

Το «Bartzokas-Ball» ξεκινάει από την ασφυκτική πίεση στη μπάλα, γεγονός που αποσυντόνισε μετά το πρώτο 10λεπτο τη Βίρτους και έδωσε τη δυνατότητα στην ελληνική ομάδα να βγάλει πολλούς αιφνιδιασμούς. Όταν δεν έτρεξε στο γήπεδο, η μπάλα... ταξίδευε διαρκώς προκειμένου να βρεθεί ο ελεύθερος παίκτης με την έξτρα πάσα! Παρότι, έγιναν αρκετές προσθήκες στο ρόστερ τη φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός παίζει με κλειστά μάτια. Αυτό είναι καθαρό επίτευγμα του προπονητή που έχει καταφέρει να ενσωματώσει όλους τους παίκτες στο σύστημά του.

Η στιγμή που η μπάλα κυκλοφορεί αστραπιαία στην επίθεση και καταλήγει σε ελεύθερο σουτ, τότε ξέρεις πολύ καλά πως αυτός είναι ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο, μια ομάδα που κινείται με ακρίβεια στην επίθεση και αυτό που μένει να δούμε πλέον προς το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague, είναι πως θα αντιδράσει σε συνθήκες μεγάλης πίεσης για να έχουμε ξεκάθαρα συμπεράσματα.

Σε κάθε περίπτωση οι «ερυθρόλευκοι» είναι στον σωστό δρόμο και δείχνουν πως με την προσήλωση στην άμυνα και την καλή κυκλοφορία της μπάλας μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος...