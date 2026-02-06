Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Πρεσβεύω το ακριβώς αντίθετο από αυτό το επεισόδιο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά την εμφατική επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους, τοποθετήθηκε για το περιστατικό στο Ντουμπάι.

Ο Ολυμπιακός «διέλυσε» τη Βίρτους με 109-77 στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου φάνηκε πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, ενώ τοποθετήθηκε ξανά για το περιστατικό με τον φίλαθλο στο Ντουμπάι.

Αναλυτικά

«Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα στη νοοτροπία μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους μας. Θα προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Οι νέοι παίκτες έχουν καταλάβει ότι βρίσκονται σε ένα κλαμπ που υπάροχυν υψηλοί στόχοι. Οποιοσδήποτε παλεύει και βοηθάει τη και θυσιάζεται χωρίς να είναι εγωιστής εκτιμάται στον σύλλογο. Αυτή την κουλτούρα του συλλόγου προσπαθώ να περάσω στους παίκτες ότι σημασία δεν έχει μόνο να σκοράρεις, αλλά να βοηθήσεις την ομάδα να κερδίσει.

Όλος ο σύλλογος εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου, είναι κάτι που μας στεναχωρεί όλους.

Εγώ έχω μια συμπεριφορά τόσα χρόνια, με τα αρνητικά μου και τα θετικά. Νομίζω ότι κανείς μέσα στην ομάδα δεν πρέπει να αμφισβητήσει ότι δεν έχω κακίες, δεν έχω δεύτερες σκέψεις και θέλω να είμαι μόνο υποστηρικτικός απέναντι στους παίκτες, ακόμα κι όταν τους φωνάζω και κάποιοι δεν το παίρνουν καλά. Είναι τέτοια η πίεση που πρέπει να ασκήσεις στους παίκτες, αν θες να οδηγήσεις μια ομάδα στο να πετύχει σημαντικά πράγματα.

Προφανώς σε συτή τη διαδρομή έχω καλή σχέση με κάποιους παίκτες, όπως με τον Ντιλέινι, και με κάποιους άλλους όχι. Όπως συμβαίνει σε όλους τους προπονητές, σε όλες τις ομάδες και όλες τις οικογένειες. Νιώθω καλά. Επειδή τώρα έγινε αυτό το επεισόδιο που έγινε στο Ντουμπάι, άρχισε να προσοποιείται η φάση και επειδή εγώ πρεσβεύω το αντίθετο, θα ήθελα να μείνουμε στην ομάδα και να μην πολυασχοληθούμε.

Σε θετικό δρόμο βρίσκονται οι τραυματίες. Ο Μόρις έκανε προπόνηση σήμερα, έτρεξε και σιγά σιγά θα μπει με στόχο να είναι στα παιχνίδια του Κυπέλλου. Ο Παπανικολάου θα είναι σίγουρα στα παιχνίδια του Κυπέλλου, ελπίζουμε και στον Ερυθρό Αστέρα, δύσκολο νωρίτερα. Ο Νιλικίνα έκανε σήμερα διπλή προπόνηση και είναι στη φάση της επανόδου του, απλώς έχει μία μικρή ενόχληση και εξαρτάται από αυτόν το πότε θα μπει. Ο Λαρεντζάκης έπαθε διάστρεμμα πρώτου βαθμού στην προπόνηση, δεν είναι τόσο σοβαρό, απλά θέλει μία εβδομάδα με 10 μέρες σίγουρα».