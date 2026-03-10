Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, της αναμέτρησης του Ολυμπιακού στη Euroleague, αλλά και τους αγώνες στο Champions League.

Τρίτη σήμερα (10/03) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως, συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos, που έχουν όλο το ρεπορτάζ και νέα των ομάδων της Stoiximan Superleague.

Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 19:45 (Cosmote Sport 2) με τη Γαλατάσαραϊ να υποδέχεται στην Πόλη την Λίβερπουλ για την φάση των «16» του Champions League. Αργότερα στις 22:00, η Αταλάντα θα φιλοξενήσει τη Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 3), η Νιούκαστλ τη Μπαρτσελόνα (Cosmote Sport 2) και η Ατλέτικο Μαδρίτης την Τότεναμ (Cosmote Sport 5).

Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Γαλλία για να αναμετρηθεί με τη Παρί στα πλαίσια της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, που για τις δύο αυτές ομάδες θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως σήμερα στις 21:45 (Nova Sports Prime). Τον αγώνα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε επίσης ζωντανά μέσα από το live του Gazzetta.gr σε περιγραφή Αχιλλέα Μαυροδόντη και σχολιασμό Αντώνη Καλκαβούρα και Νίκου Παπαδογιάννη.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, συνεχίζουμε στο Gazzetta και στο Gazz Floor, για όλο το ρεπορτάζ, το παρασκήνιο και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών του παιχνιδιού των ερυθρόλευκων.

Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής δράσης, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας