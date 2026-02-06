Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για τη διεξαγωγή του Final Four που θα γίνει στην Αθήνα με το ποσό να ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την ανακοίνωση των εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, εγκρίθηκε και ο προϋπολογισμός που θα κοστίσει η διοργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από υπουργική απόφαση, το ποσό ανέρχεται στα 10.198.320 ευρώ, με τους φιλάθλους να μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους από τις 11 Φεβρουαρίου.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στις (22-24/05) στο «Telekom Center Athens», με τις καλύτερες τέσσερις ομάδες να διεκδικούν την πρόκρισή τους μέσω της διαδικασίας των Play-offs.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026 της « ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του FINAL FOUR EUROLEAGUE 2026 », ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ταμ.Υπόλ.31/12/2025 0,00 €

Επιχορηγήσεις Υ.ΠΑΙ.ΘΑ /ΓΓΑ και Χρηματοδότηση από φορολογία κερδών τυχερών παιγνίων 10.133.220,00 €

Ίδια έσοδα 65.100,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.198.320,00 € 10.198.320»