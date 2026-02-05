Ο Εργκίν Άταμαν δεν θέλησε να επεκταθεί μετά τη βαριά ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από την Παρτίζαν και στάθηκε σε μερικές μόνο προτάσεις.

Ο Παναθηναϊκός πέταξε στο καλάθι των αχρήστων τη νίκη επί της Ρεάλ, καθώς στο Βελιγράδι παραδόθηκε άνευ όρων στην Παρτίζαν γνωρίζοντας βαριά ήττα με 78-62. Η προσπάθεια απέναντι στη Ρεάλ και η δραματική νίκη στο τέλος με το καλάθι του Τζέριαν Γκραντ δεν βοήθησε τους «πράσινους» να συνεχίσουν από εκεί που είχαν σταματήσει.

Ο Εργκίν Άταμαν ήταν απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του και στη flash interview μετά το φινάλε του ματς εμφανίστηκε πολύ λιγομίλητος.

Αναλυτικά

«Παίξαμε πολύ άσχημα στην επίθεση. Κάναμε πολλά λάθη. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Συγχαρητήρια στην Παρτίζαν που έπαιξε πολύ καλά».