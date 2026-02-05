Γιαννακόπουλος: «Τι γκίνια είναι αυτή; 2/2 υπογραφές και...»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story στο instagram στάθηκε σε μεταγραφές.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ρεάλ στο ΟΑΚΑ σε ένα ματς θρίλερ χάρη στο μεγάλο καλάθι του Γκραντ και πλέον έχει μπροστά του την αποψινή μάχη στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στο instagram όπου μιλούσε στον γάτο του, Φρι και στάθηκε σε μεταγραφές. «Ρε Φρι, τι γκίνια είναι αυτή που τρώμε ρε συ. Δύο στις δύο υπογραφές τις έχουμε βάλει στον Κ@λ@ μας», ήταν τα λόγια του διοικητικού ηγέτη των πράσινων.