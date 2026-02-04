Πως αντέδρασε ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης σε ερώτηση δημοσιογράφου μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Με τον δικό του τρόπο απάντησε ο Δημήτρης Ιτούδης στους δημοσιογράφους μετά την ήττα (87-75) της Χάποελ Τελ Αβίβ από τον Ερυθρό Αστέρα στη Belgrade Arena του Βελιγραδίου.

Ένας από τους δημοσιογράφους απευθυνόμενος στον Έλληνα τεχνικό μετά την εισαγωγική του ομιλία στα αγγλικά, του είπε πως έδειχνε πολύ θυμωμένος! Η αντίδραση του Δημήτρη Ιτούδη ήταν άμεση.

«Δεν είμαι θυμωμένος, δεν είναι θυμός. Πώς γίνεται να χαμογελώ, δεν είμαι κάποιος κλόουν. Θέλεις να χαμογελάσω, εντάξει», απάντησε ο Δημήτρης Ιτούδης μ’ ένα ειρωνικό χαμόγελο.

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Ιτούδης κλήθηκε να σχολιάσει πως η Χάποελ από το 62-69 στο τέλος του τρίτου 10λεπτου μπήκε στην τελευταία περίοδο σημειώνοντας μόλις 6 πόντους (έμεινε 8 λεπτά χωρίς να σκοράρει) και ηττήθηκε με το επιμέρους σκορ να είναι 25-6 για τον Ερυθρό Αστέρα.

«Παλέψαμε για περίπου 35 λεπτά, πιέσαμε τον αντίπαλο πολύ και ήμασταν κυριαρχικοί στο τρίτο 10λεπτο. Στο τέλος, όλα κρίθηκαν στην πίεση που άσκησε ο αντίπαλος και στον τρόπο που επιτεθήκαμε. Κάναμε πολλά λάθη, δεν είχαμε καλές επιλογές στα σουτ και αυτό οφείλονταν στην άμυνα του αντιπάλου» υποστήριξε ο Έλληνας τεχνικός της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε στην απουσία του Ελάιτζα Μπράιαντ, που είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του και το κενό του είναι εμφανές.

«Μας λείπει ο Ελάιτζα Μπράιαντ, αυτό αποτυπώνεται και από τις επιδόσεις του οι οποίες λείπουν από την ομάδα, αλλά δεν μπορώ αυτό να το χρησιμοποιώ κάθε φορά ως δικαιολογία για μια νίκη ή μια ήττα» πρόσθεσε.

