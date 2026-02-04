Σλούκας-Γκραντ: Ηγεσία και αυταπάρνηση

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε χαρακτήρα, έβγαλε αντίδραση κερδίζοντας τη Ρεάλ με τον Σλούκα και τον Γκραντ να δείχνουν τον δρόμο για τη φετινή σεζόν. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Την ιστορία στον αθλητισμό δεν την γράφουν μόνο οι τακτικές και τα plays, αλλά οι υπερβάσεις της ανθρώπινης φύσης, όπως αυτές που έκαναν ο Κώστας Σλούκας και ο Τζέριαν Γκράντ στο Telekom Center Athens οδηγώντας τον Παναθηναϊκό AKTOR σε μια τεράστια νίκη (82-81) επί της Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Δεν επρόκειτο απλά για μια νίκη, αλλά για ένα μεγάλο επίτευγμα που γράφτηκε από παίκτες που αψήφισαν τις αντιξοότητες και αρνήθηκαν να χάσουν! Ούτε ο πυρετός του Σλούκα, ούτε ο ορός που χρειάστηκε να βάλει νωρίς το μεσημέρι στο νοσοκομείο ο Γκραντ στάθηκαν εμπόδιο στην επιθυμία τους να σπρώξουν την ομάδα στη νίκη.

Το καλάθι του Τζέριαν Γκραντ στο φινάλε αποτέλεσε το «κερασάκι στην τούρτα» μιας μεγάλης εμφάνισης από έναν αθλητή με τεράστια ψυχικά χαρίσματα που ενώ μπορεί να αποδίδει με την ίδια αποτελεσματικότητα σε κάθε ματς, πολλές φορές κάνει ένα βήμα πίσω και αποτελεί το «θεμέλιο λίθο» της αμυντικής στρατηγικής της ομάδας που όταν λειτουργεί με τον τρόπο που συνέβη κόντρα στη Ρεάλ είναι εμφανές πως δεν μπορεί να νικηθεί από κανέναν!

Σπουδαία δουλειά έκανε σε άμυνα και επίθεση και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ήταν επίσης άρρωστος, αλλά δεν διανοήθηκε να μην είναι διαθέσιμος για τον Έργκιν Άταμαν, όπως και ο Τι Τζέι Σορτς που στο πρώτο 20λεπτο μαζί με τον Κώστα Σλούκα ήταν εκείνοι που σάλπισαν την αντεπίθεση για να «ροκανίσουν» τη διαφορά που «έχτισε» πολύ νωρίς η Ρεάλ με τα 6 τρίποντα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Βέβαια, σ’ αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο κόσμος που θύμισε την ένταση που έβγαλαν οι οπαδοί στον πρώτο προημιτελικό του 2018 στο ίδιο γήπεδο και θυμάται ακόμη και τώρα ο Λούκα Ντόντσιτς. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR έσπρωξαν τους παίκτες να κάνουν την υπέρβαση σε μια αναμέτρηση που η αρωγή τους ήταν επιβεβλημένη για να μπορέσουν ο Σλούκας και οι συμπαίκτες του να φτάσουν στη νίκη.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έδειξε γιατί είναι ο ηγέτης της ομάδας και ο μεγαλύτερος όλων στο ελληνικό μπάσκετ σε διάρκεια και προσφορά στο υψηλό επίπεδο.

Λένε πως «οι νίκες γιατρεύουν τα άπαντα» και αυτή τη νοοτροπία φαίνεται να υιοθετεί ο Παναθηναϊκός AKTOR για να ανακτήσει την αυτοπεποίθηση του και να πορευτεί με αυτή τη λογική στη συνέχεια, προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους του.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός AKTOR άφησε πίσω του κάθε σκιά. Η επιστροφή του Κέντρικ Ναν πλησιάζει και το «τριφύλλι» ετοιμάζεται να μπει στην τελική ευθεία αποφασισμένο να φτάσει μέχρι το τέλος...