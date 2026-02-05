Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Παρτίζαν - Παναθηναϊκός και το Ελλάδα - Ιταλία
Η αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεκινούν με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube και αναλύουν όλα όσα είδαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Αστέρα Aktor και Ολυμπιακό για τη Super Legaue.
Στο μπάσκετ, αρχίζει σήμερα η 27η αγωνιστική της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να τίθεται αντιμέτωπος εκτός έδρας με την Παρτίζαν. Τζάμπολ στις 21:30, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Νωρίτερα, στις 18:00, η Ντουμπάι BC υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports 4) και η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί τη Βαλένθια (Nova Sports 2).
Μεγάλη ημέρα και για το μπάσκετ γυναικών σήμερα, με δύο ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη μαχη των προημιτελικών του EuroCup. Στις 18:30, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται κόντρα στη Μερσίν στο «Telekom Center Athens», ματς το οποίο θα μεταδοθεί live από το EPT Sports 1. Στις 20:30, ο Αθηναϊκός υποδέχεται την Αβενίδα σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports start.
Τέλος, στο πόλο, η Εθνική μας ομάδα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα απέναντι στην Ιταλία, με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 στις 19:45.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης (18:00, Nova Sports 4)
- Παναθηναϊκός - Μερσίν (18:30, EPT Sports 1)
- Ελλάδα - Ιταλία (19:15, ΕΡΤ2)
- Αθηναϊκός - Αβενίδα (20:30, Nova Sports start)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Βαλένθια (21:00, Nova Sports 2)
- Ουγγαρία - Ολλανδία (21:15, ΕΡΤ2)
- Παρτίζαν - Παναθηναϊκός (21:30, Nova Sports prime)
- Μπάγερν Μονάχου - Μονακό (21:30, Nova Sports 4)
- Παρί - Φενέρμπαχτσε (21:45, Nova Sports 6)
