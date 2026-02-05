Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos by Interwetten, την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Euroleague και τον μικρό τελικό της Ελλάδας με την Ιταλία στο πόλο.

Η αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεκινούν με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube και αναλύουν όλα όσα είδαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Αστέρα Aktor και Ολυμπιακό για τη Super Legaue.

Στο μπάσκετ, αρχίζει σήμερα η 27η αγωνιστική της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να τίθεται αντιμέτωπος εκτός έδρας με την Παρτίζαν. Τζάμπολ στις 21:30, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Νωρίτερα, στις 18:00, η Ντουμπάι BC υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports 4) και η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί τη Βαλένθια (Nova Sports 2).

Μεγάλη ημέρα και για το μπάσκετ γυναικών σήμερα, με δύο ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη μαχη των προημιτελικών του EuroCup. Στις 18:30, ο Παναθ​​​​​​​ηναϊκός αγωνίζεται κόντρα στη Μερσίν στο «Telekom Center Athens», ματς το οποίο θα μεταδοθεί live από το EPT Sports 1. Στις 20:30, ο Αθηναϊκός υποδέχεται την Αβενίδα σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports start.

Τέλος, στο πόλο, η Εθνική μας ομάδα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα απέναντι στην Ιταλία, με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 στις 19:45.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας