Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν 64-79: Την ταπείνωσε μέσα στο Ισραήλ

Ευτυχία Οικονομίδου
gettyimages_bayern_hapoel
Η Χάποελ Τελ Αβίβ υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της με την Μπάγερν να φεύγει με το θετικό αποτέλεσμα επικρατώντας με 64-79.

H Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξένησε την Μπάγερν στο Ισραήλ για την 25η αγωνιστική της EuroLeague και από την αρχή είδε τα... δόντια της ομάδας του Σβέτισλαβ Πέσιτς που επικράτησε με 64-79.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη που έπεσε στο 16-8 με την Μπάγερν να ανεβαίνει στο 10-15.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν: Το ματς

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με ένα επιμέρους 11-3 με ευστοχία από την περιφέρεια και τον Μίτσιτς σε πρώτο πλάνο, όμως ο Λούτσιτς ήταν εκείνος που βρήκε τρόπο να αντεπιτεθεί μειώνοντας στον πόντο για το 17-16. Μίτσιτς και Οτούρου ανέβασαν και πάλι τη διαφορά στο +6 (22-16) με τον Μάικ να απαντάει και το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει με διαφορά μίας επίθεσης (26-23).

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Ο Βόιγκτμαν ανέτρεψε το σκορ δίνοντας προβάδισμα στην Μπάγερν για το 28-30 με τους Μπλάκνεϊ και Οντιάσε να περνούν και πάλι μπροστά με ένα σερί 7 πόντων (37-30). Η Μπάγερν έτρεξε με τη σειρά της ένα σερι 11 αναπάντητων πόντων με τον Ομπστ να είναι υπεύθυνος για τους 9 δίνοντας το προβάδισμα και πάλι στους Βαυαρούς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (39-43).

 

Μετά την ανάπαυλα, ο Μίτσιτς μείωσε στο καλάθι (41-43), όμως η Μπάγερν με 0-12 σερί ξέφυγαν στο +14 (41-55). Ο Μότλει προσπαθούσε να μειώσει και στο φινάλε της περιόδου με καλάθι από τον Τζόουνς η διαφορά έπεσε στους 11 (50-61).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο με ένα επιμέρους 2-6 δια χειρός Τζεσούπ η Μπάγερν ανέβηκε στο +15 και με 6 σερί πόντους η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έφτασε στις παρυφές των 20 πόντων (54-73) με την ομάδα του κόουτς Πέσιτς να μην απειλείται και να φτάνει άνετα στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 39-43, 50-61, 64-79

Ο MVP... Ο Αϊζάια Μάικ με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Βασίλιε Μίτσιτς με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 13 ασίστ για 16 λάθη της Χάποελ και η διαφορά 2-13 πόντων στον αιφνιδιασμό.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Η Χάποελ είχε επικρατήσει με 72-82 στο Μόναχο.

Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0J. Motley17:4593/475%3/475%0/00%3/475%112111209
1C. Jones24:5072/366.7%2/366.7%0/00%0/00%011111005
2A. Blakeney26:1273/560%3/560%0/00%1/1100%112112003
9G. Palatin00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
10B. Timor00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
17C. Malcolm *31:2330/40%0/40%0/00%0/00%167313019
21T. Odiase09:0042/450%2/450%0/00%0/10%202020011
22V. Micic *24:24131/333.3%1/333.3%0/00%2/2100%0225231014
24I. Wainright *22:1500/10%0/10%0/00%0/00%235113007
25D. Oturu *17:17105/683.3%5/683.3%0/00%2/2100%2351300112
26Y. Madar *13:1120/10%0/10%0/00%2/2100%000021007
41T. Ginat13:4394/666.7%4/666.7%0/20%0/20%538010005
Team/Coaches14213513161694
TOTAL2006420/3754.1%20/3754.1%5/3016.7%9/1275%1421351316169460

FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Svetislav PesicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0N. Dimitrijevic18:20113/475%3/475%0/00%2/2100%0111130077
4X. Rathan-Mayes16:0042/366.7%2/366.7%0/00%0/00%0221120122
5N. Giffey08:4521/250%1/250%0/00%0/00%0111101011
7J. Voigtmann23:1951/250%1/250%1/1100%0/00%044111011010
10J. Jessup20:3784/580%4/580%0/00%0/00%1010102066
11V. Lucic *24:21113/475%3/475%1/333.3%2/366.7%156242201717
13A. Obst *23:40134/757.1%4/757.1%1/616.7%2/2100%0332230199
21J. Hollatz *20:3551/250%1/250%1/1100%0/00%0224212209
22I. Mike *25:48165/683.3%5/683.3%2/2100%0/00%145231102121
32W. Gabriel *18:3542/366.7%2/366.7%0/00%0/20%3250300144
Team/Coaches826341619130493
TOTAL2007926/3868.4%26/3868.4%7/2330.4%6/966.7%826341619138193
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     