H Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξένησε την Μπάγερν στο Ισραήλ για την 25η αγωνιστική της EuroLeague και από την αρχή είδε τα... δόντια της ομάδας του Σβέτισλαβ Πέσιτς που επικράτησε με 64-79.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη που έπεσε στο 16-8 με την Μπάγερν να ανεβαίνει στο 10-15.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν: Το ματς

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με ένα επιμέρους 11-3 με ευστοχία από την περιφέρεια και τον Μίτσιτς σε πρώτο πλάνο, όμως ο Λούτσιτς ήταν εκείνος που βρήκε τρόπο να αντεπιτεθεί μειώνοντας στον πόντο για το 17-16. Μίτσιτς και Οτούρου ανέβασαν και πάλι τη διαφορά στο +6 (22-16) με τον Μάικ να απαντάει και το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει με διαφορά μίας επίθεσης (26-23).

Ο Βόιγκτμαν ανέτρεψε το σκορ δίνοντας προβάδισμα στην Μπάγερν για το 28-30 με τους Μπλάκνεϊ και Οντιάσε να περνούν και πάλι μπροστά με ένα σερί 7 πόντων (37-30). Η Μπάγερν έτρεξε με τη σειρά της ένα σερι 11 αναπάντητων πόντων με τον Ομπστ να είναι υπεύθυνος για τους 9 δίνοντας το προβάδισμα και πάλι στους Βαυαρούς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (39-43).

Μετά την ανάπαυλα, ο Μίτσιτς μείωσε στο καλάθι (41-43), όμως η Μπάγερν με 0-12 σερί ξέφυγαν στο +14 (41-55). Ο Μότλει προσπαθούσε να μειώσει και στο φινάλε της περιόδου με καλάθι από τον Τζόουνς η διαφορά έπεσε στους 11 (50-61).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο με ένα επιμέρους 2-6 δια χειρός Τζεσούπ η Μπάγερν ανέβηκε στο +15 και με 6 σερί πόντους η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έφτασε στις παρυφές των 20 πόντων (54-73) με την ομάδα του κόουτς Πέσιτς να μην απειλείται και να φτάνει άνετα στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 39-43, 50-61, 64-79

Ο MVP... Ο Αϊζάια Μάικ με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Βασίλιε Μίτσιτς με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 13 ασίστ για 16 λάθη της Χάποελ και η διαφορά 2-13 πόντων στον αιφνιδιασμό.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Η Χάποελ είχε επικρατήσει με 72-82 στο Μόναχο.

Hapoel IBI Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 J. Motley 17:45 9 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1 1 2 1 1 1 2 0 9 1 C. Jones 24:50 7 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 5 2 A. Blakeney 26:12 7 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 1/1 100% 1 1 2 1 1 2 0 0 3 9 G. Palatin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 B. Timor 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 C. Malcolm * 31:23 3 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 6 7 3 1 3 0 1 9 21 T. Odiase 09:00 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/1 0% 2 0 2 0 2 0 0 1 1 22 V. Micic * 24:24 13 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 0 2 2 5 2 3 1 0 14 24 I. Wainright * 22:15 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 1 1 3 0 0 7 25 D. Oturu * 17:17 10 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0% 2/2 100% 2 3 5 1 3 0 0 1 12 26 Y. Madar * 13:11 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 2 1 0 0 7 41 T. Ginat 13:43 9 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/2 0% 0/2 0% 5 3 8 0 1 0 0 0 5 Team/Coaches 14 21 35 13 16 16 9 4 TOTAL 200 64 20/37 54.1% 20/37 54.1% 5/30 16.7% 9/12 75% 14 21 35 13 16 16 9 4 60