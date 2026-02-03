Έξαλλος ο Σκαριόλο: «Αν πω αυτό που πιστεύω... Προτιμώ να κρατήσω τα λεφτά μου»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ και ανέφερε πως δεν θα ήταν έξυπνο να πει αυτό που πιστεύει.

Οι πράσινοι πήραν το θρίλερ με την Ρεάλ με 82-81 χάρη στο καλάθι του Γκραντ που ξεσήκωσε το Τelekom Center Athens.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μετά το ματς έδειξε την ενόχληση του με τις δηλώσεις που έκανε.

«Θα δώσω μια πολιτικά ορθή απάντηση, γιατί αν πω αυτό που πιστεύω, νομίζω δεν θα ήταν έξυπνο εκ μέρους μου. Προτιμώ να κρατήσω τα χρήματά μου για άλλους σκοπούς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Παλέψαμε ως το τέλος», ανέφερε.

