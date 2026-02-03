Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν έξαλλος αμέσως μετά από ένα χαμένο κάρφωμα του Νέντοβιτς, με τον Έλληνα τεχνικό να κλωτσάει τις πινακίδες από τα νεύρα του.

Η Μονακό δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις (104-87) στη Λιθουανία, για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Μονεγάσκοι είναι γνωστό πως τον τελευταίο καιρό δεν βρίσκονται στην καλύτερή τους κατάσταση και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα επηρεάζουν ακόμα περισσότερο την ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν έξαλλος και μία φάση με τον Νέντοβιτς τον έκανε να βγει έξω από τα «ρούχα» του.

Πιο συγκεκριμένα ο Σέρβος γκαρντ βγήκε μόνος του στον αιφνιδιασμό και επιχείρησε να καρφώσει, όμως δεν τα κατάφερε και αυτό προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος κλώτσησε τις πινακίδες που βρισκόταν πίσω από τον πάγκο της ομάδας του.

Δείτε τον εκνευρισμό του Σπανούλη: