Ο Εργκίν Άταμαν επέλεξε τους δώδεκα παίκτες με τους οποίους θα πορευτεί απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκτός τέθηκε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (3/2) στο Telekom Center Athens τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague και θέλει να γράψει την 16η νίκη της στον θεσμό, κάνοντας το 2/2 απέναντι στους Ισπανούς (είχε νικήσει και στη Μαδρίτη).

Οι «πράσινοι» ψάχνουν να βρουν αντίδραση μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για τη Stoiximan GBL και έπειτα μετά από τη δύσκολη επικράτηση απέναντι στη Βιλερμπάν στη Λυών την περασμένη αγωνιστική (25η). Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν θα τεθεί στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν, καθώς ένιωσε ενόχληση στον προσαγωγό στο ματς με τον Άρη.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα στηριχθεί στους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Σαμοντούροβ.