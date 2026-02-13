Ο Δημήτρης Κατσιώνης (aka Hoopfellas) αναλύει την μεταγραφή του Νείτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό.

Στιγμές 90s ζει και πάλι το μπασκετικό κοινό της χώρας μας, καθώς το “ελληνικό” F4 έχει κινητοποιήσει μια τρομερή συσσώρευση εξοπλιστικών προγραμμάτων στα οπλοστάσια των “αιωνίων”. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το μεγαλύτερο ίσως χτύπημα, υπογράφοντας τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Η μεγάλη ανατροπή έγινε. Το θρίλερ έλαβε τέλος και το “τριφύλλι” πρόσθεσε στο ήδη λαμπερό ρόστερ του ένα μεγάλο αστέρι το οποίο όμως παράλληλα μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς ρόλους, αλλάζοντας αγωνιστικά “δέρμα” εφόσον χρειαστεί. Και αυτό γιατί ο μεγάλος σταρ (MVP γαρ) Χέις-Ντέιβις, μπορεί κάλλιστα να γίνει -σε κάποιες βραδιές και από τη στιγμή που η συνθήκη το απαιτεί- και “σταρ στον ρόλο του”, για να προωθήσει το ομαδικό παιχνίδι.

Και σε αυτήν την περίπτωση, οι πράσινοι σκέφτηκαν και έπραξαν αξιολογώντας το σήμερα και το αύριο. Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έρχεται στην Αθήνα για να αποτελέσει μακροπρόθεσμα κομμάτι του σκληρού πυρήνα του Παναθηναϊκού. Έχει την ποιότητα και το πνευματικό υπόβαθρο για να ανταποκριθεί, βγάζοντας τον καλό του εαυτό υπό καθεστώς πίεσης. Όταν μιλάμε για Ελλάδα, αυτό το στοιχείο είναι άκρως σημαντικό.

Η εξέλιξη του τα τελευταία χρόνια είναι ενδεικτική του work ethic του. Από το πρόγραμμα των Badgers του Ουισκόνσιν (μια multi-screening & cutting επίθεση με έμφαση στις συνεργασίες και θρησκευτική προσήλωση στα βασικά) στην περιπέτεια του ΝΒΑ, τη Γαλατασαράι, τη Ζάλγκιρις, τη Μπαρτσελόνα και τη μετάλλαξη του σε star player στο περιβάλλον της Φενέρ. Ένα παιδί με ισχυρό χαρακτήρα, αρκετά υψηλό επίπεδο αντίληψης αλλά και ενσυναίσθησης.

Ο Παναθηναϊκός εκτός των άλλων, λαμπερών χαρακτηριστικών, αγοράζει με τον Χέις και 3&D συγκολλητικό υλικό. Σε μια γραμμή φόργουορντ με τους Χουάντσο, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου και σε ένα σύνολο που φέτος δεν σουτάρει καλά από θέση (μόλις 0.984 PPP, αρκετά χαμηλό νούμερο) και έχει θέματα στα μετόπισθεν σε σετ καταστάσεις, η προσθήκη του 31χρονου Αμερικανού μπορεί να λειτουργήσει επουλωτικά.

Η τριάδα Χέις-Όσμαν-Ερνανγκόμεθ συνδυάζει πρακτικά τα πάντα, όμως είναι εξόχως σημαντικό να χρησιμοποιηθεί (και) για να καλύψει το έλλειμμα της ομάδας σε όρους positional size. Ο Νάιτζελ Χέις φυσικά θα αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των φόργουορντ όμως αυτήν τη στιγμή η χρησιμότητα του ως “3” δίπλα στον Χουάντσο, μοιάζει τεράστια και ικανή να λύσει θέματα ζωτικής σημασίας. Με αυτόν οι πράσινοι θα ακουμπήσουν τη μπάλα στο low post, θα έχουν μια ποιοτική εναλλακτική για να επιτεθούν (με σαφώς διαφορετικό τρόπο από τον τωρινό) απέναντι σε άμυνα αλλαγών αλλά και μια έξτρα πηγή δημιουργίας που τόσο έλειπε, ειδικά όταν οι Γκραντ-Ναν αποτελούσαν το δίδυμο των γκαρντ.

Το μήκος και το αμυντικό φίλτρο του Χέις θα απορροφηθεί σωστά δίπλα στα μικρά κορμιά των πράσινων περιφερειακών και στις two-guard lineups του Έργκιν Άταμαν. Σαφέστατα, ο νέος σταρ των πρασίνων θα περάσει χρόνο και στο “4” (πιθανότατα ο κόουτς τον βλέπει ως PF πρωτίστως, αυτή άλλωστε ήταν η φυσική του θέση από το κολέγιο) όπου ο Παναθηναϊκός χρειάζεται βοήθεια με γνώμονα την παρούσα κατάσταση του Μήτογλου και τα (δικαιολογημένα από την τριβή ενός νεαρού παίχτη με αυτό το επίπεδο) πάνω-κάτω του Σαμοντούροφ. Ίσως λοιπόν, η απόκτηση ενός μεγάλου κορμιού στο “5” με αμυντικά χαρακτηριστικά (post-up άμυνα, rim protection) να έβαζε τα πάντα στη σωστή τους θέση για φέτος.

Εν κατακλείδι, το front office των πρασίνων ακούμπησε το “άριστα” και πλέον το ίδιο καλείται να κάνει και ο κόουτς Άταμαν, ως ο άνθρωπος που μπορεί να οδηγήσει το πλοίο αυτό στον προορισμό του. Η πρόκληση για τον ικανότατο Τούρκο προπονητή θα είναι να πάρει το μάξιμουμ από το πακέτο του Χέις εντός του δικού του, guard-based συστήματος. Θα χρειαστούν “υποχωρήσεις” και προσαρμογές όμως ο πληθωρικός χαρακτήρας του αθλητή (μπορεί να είναι παραγωγικός παίζοντας με τη μπάλα ή μακριά από αυτήν) προσφέρει μια ευρεία γκαμα επιλογών.

Το κλειδί για το φετινό, μεγαλόπνοο πράσινο πρότζεκτ παραμένει το ίδιο και βρίσκεται στα μετόπισθεν. Εάν αυτό το λαμπερό σύνολο μπαίνει κάθε βράδυ στο γήπεδο για να παίξει άμυνα υψηλού επιπέδου, θα χτίσει -μέσω αυτής της ροπής και τακτικής διαδικασίας- την απαραίτητη συνοχή για να πιάσει το μάξιμουμ των προδιαγραφών του.

