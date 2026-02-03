Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε ότι ο Τζος Νίμπο τραυματίστηκε στον αγώνα της περασμένης Κυριακής (1/2) με την Μπρέσια και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες.

Η Αρμάνι Μιλάνο θα πορευτεί τις επόμενες δύο εβδομάδες χωρίς τον Τζος Νίμπο, καθώς ο 28χρονος σέντερ τραυματίστηκε στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής με την Μπρέσια.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες, ενώ θα απουσιάσει από τους αγώνες της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague με τις Μπασκόνια (3/2, 21:30, εντός), Βιλερμπάν (6/2, 21:00, εκτός) και από τον αγώνα με την Dubai Basketball (13/2, 21:30, εντός).

Η Αρμάνι βρίσκεται στην 12η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 12-13. Όσον αφορά τον Νίμπο, φέτος μετρά 10.2 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ σε 16 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.