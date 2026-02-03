Αρμάνι Μιλάνο: Χάνει τον Νίμπο για δύο εβδομάδες
Η Αρμάνι Μιλάνο θα πορευτεί τις επόμενες δύο εβδομάδες χωρίς τον Τζος Νίμπο, καθώς ο 28χρονος σέντερ τραυματίστηκε στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής με την Μπρέσια.
Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες, ενώ θα απουσιάσει από τους αγώνες της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague με τις Μπασκόνια (3/2, 21:30, εντός), Βιλερμπάν (6/2, 21:00, εκτός) και από τον αγώνα με την Dubai Basketball (13/2, 21:30, εντός).
Η Αρμάνι βρίσκεται στην 12η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 12-13. Όσον αφορά τον Νίμπο, φέτος μετρά 10.2 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ σε 16 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.