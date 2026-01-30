Μονακό - Βίρτους 82-84: Ο Βιλτνόζα «σκότωσε» τους Γάλλους!

Με εύστοχο τρίποντο του Βιλντόζα η Βίρτους επικράτησε της Μονακό με 84-82 στο Πριγκιπάτο και ανάγκασε την ομάδα του Σπανούλη να υποπέσει στην τρίτη σερί ήττα της.

Με ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε της Μονακό με 84-82 στο Πριγκιπάτο, για την 25η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Λούκα Βιλτόζα με εύστοχο τρίποντο και τέσσερα δευτερόλεπτα να απομένουν, «σφράγισε» τη 12η νίκη στην ομάδα του.

Δίχως τον Έντουαρντς οι Ιταλοί, έχοντας σε καταπληκτική μέρα τον Άλστον που σημείωσε 19 πόντους, ανάγκασε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να υποπέσει στην τρίτη της διαδοχική ήττα.

Μονακό - Βίρτους: Ο αγώνας

Η Μονακό ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση, έχοντας πιο σωστές επιλογές με πλουραλισμό στην επίθεση αλλά και ευστοχία (3/4 δίποντα, 6/9 τρίποντα) κατάφερε να σκοράρει 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και να έχει τον έλεγχο.

Η Βίρτους έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο και με επιμέρους σερί (7-15) κατάφερε να ισοφαρίσει (37-37, 15΄’), έπειτα από τρίποντο του Άλστον (3/3 τρίποντα, 13π.!).

 


Παρότι ο Αμερικανός φόργουορντ συνέχισε να βλέπει το καλάθι σαν «βαρέλι» (4/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 18π.!), η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έβρισκε λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, μέσω των αμυνών και των έξι κλεψιμάτων και απέκτησε τη διαφορά που χρειαζόταν στο ημίχρονο (51-44, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι Ιταλοί άσκησαν περαιτέρω πίεση στους Μονεγάσκους και πλησίασαν στους 3 (60-57, 26’), ενώ στη συνέχεια ισοφάρισαν (62-62, 29’), μετά από κάρφωμα του Ακέλε. Οδεύοντας προς το φινάλε της αναμέτρησης η Βίρτους είχε τον πρώτο ρόλο, καθώς πήρε το προβάδισμα (85-88, 32’), έχοντας πάρει τον ρυθμό από τους γηπεδούχους και πέντε πόντους του Χάκετ και ένα δίποντο του Ντιούφ, «έχτισαν» εκ νέου σερί (1-13), παίρνοντας +9 (66-75, 34').

Η Μονακό δεν είχε πει την τελευταία της... κουβέντα και με πρωταγωνιστή τον Οκόμπο κατάφερε να επιστρέψει. Μετά από εύστοχο τρίποντο του Γάλλου, μείωσε στους 3 (78-81, 38'). Οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά με τρίποντο του Τζέιμς και ξανά πήραν την κατάσταση στα... χέρια τους, κάνοντας ολικό come back από το -11, (82-81, 39').

Στην τελευταία κατοχή της αναμέτρησης η Βίρτους είχε την μπάλα και με εύστοχο τρίποντο του Βιλντόζα έβαλε μπροστά την ομάδα του (82-84) και τέσσερα δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Οκόμπο αστόχησε σε σουτ στο φινάλε και η Μονακό υπέπεσε στην τρίτη συνεχόμενη ήττα της.

Τα δεκάλεπτα: 30-22, 51-44, 65-62, 82-84

MVP ΗΤΑΝΟ… Νίκολα Ακέλε με 11 πόντους (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Μάικ Τζέιμς με 17 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 6 ριμπάουντ της Βίρτους.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Βίρτους είχε κερδίσει με 77-73.

AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Vassilis SpanoulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0E. Okobo *28:18124/1040.0%0/30.0%4/757.1%0/00.0%0222123012
4J. Blossomgame *24:51145/955.6%2/366.7%3/650.0%1/250.0%0111211011
6D. Michineau00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
10D. Theis *25:36123/837.5%3/650.0%0/20.0%6/875.0%134041107
11A. Diallo *26:0583/837.5%3/560.0%0/30.0%2/2100%5271210011
13K. Hayes11:4100/10.0%0/10.0%0/00.0%0/00.0%123011001
22T. Tarpey03:4331/250.0%0/10.0%1/1100%0/00.0%000010002
23J. Begarin00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
26N. Nedovic10:0241/425.0%0/10.0%1/333.3%1/250.0%000010001
32M. Strazel24:03113/475.0%1/1100%2/366.7%3/3100%0115302019
33N. Mirotic13:2010/30.0%0/20.0%0/10.0%1/250.0%31403100-1
55M. James *32:21176/1735.3%4/580.0%2/728.6%3/560.0%0229321019
Team / Coaches235000005
TOTAL200:008226/6142.6%13/2846.4%13/3339.4%17/2470.8%121729181698087
Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Dusko IvanovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1L. Vildoza *25:34133/650.0%2/366.7%1/333.3%6/6100%2244120018
7S. Niang *19:2621/250.0%1/250.0%0/00%0/00%224140205
8M. Accorsi04:0300/20%0/00%0/20%0/00%00000000-2
21D. Alston Jr. *22:09197/1070.0%3/560.0%4/580.0%1/1100%0332310017
22A. Canka00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
23D. Hackett18:5073/650.0%2/366.7%1/333.3%0/00%145122008
24F. Ferrari02:4700/10%0/00%0/10%0/00%00000000-1
30M. Morgan24:15154/1040.0%1/250.0%3/837.5%4/4100%0114311015
31A. Diarra *22:3394/580.0%4/580.0%0/00%1/333.3%3361121316
34K. Jallow *21:5220/20%0/20%0/20%2/2100%022020001
35M. Diouf16:2463/560.0%3/560.0%0/00%0/00%101244100
45N. Akele22:07115/771.4%4/666.7%1/1100%0/00%2573011019
Team / Coaches033001002
TOTAL200:008430/5851.7%20/3360.6%10/2540.0%14/1687.5%1125361820146398
