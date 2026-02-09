Η Βίρτους Μπολόνια ήταν ανώτερη και επιβλήθηκε (87-79) της Μπρέσια εκτός έδρας στο ντέρμπι κορυφής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Με τον Ματ Μόργκαν να επιστρέφει μετά την απουσία του το τελευταίο διάστημα λόγω τραυματισμού (είχε υποστεί διάστρεμμα) η Βίρτους Μπολόνια «άλωσε» (87-79) την έδρα της πρωτοπόρου Μπρέσια και την έπιασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος. Οι δυο ομάδες πλέον ισοβαθμούν στην κορυφή έχοντας απολογισμό 15 νίκες και 3 ήττες ως τώρα στο πρωτάθλημα.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Βίρτους Μπολόνια είχε τον απόλυτο έλεγχο (37-44 στο 20’) και έφτασε να προηγηθεί με 14 πόντους (55-69 στο 30’), ωστόσο η Μπρέσια αντέδρασε, αλλά με το επιμέρους 24-16 στην τελευταία περίοδο το μόνο που κατάφερε ήταν απλώς να περιορίσει την έκταση της ήττας.

Καλύτερος των νικητών ήταν ο Ματ Μόργκαν με 16 πόντους, ενώ Κάρσεν Έντουαρντς και Ντέρικ Άλστον είχαν από 12 πόντους. Από τους ηττημένους ο Αμεντέο Ντελα Βάλε και ο Τζέισον Μπουρνέλ είχαν από 14 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-21, 37-44, 55-69, 79-87.

ΜΠΡΕΣΙΑ (Κοτέλι): Μπίλαν 12, Φερέρο, Μάσινμπουργκ 6 (2/5 τριπ.), Ντελα Βάλε 14 (2/4 τριπ.), Ν’Ντούρ 11, Ιβάνοβιτς 3, Ρέτζιναλντ Κούρνουχ 3 (1/2 τριπ.), Μπουρνέλ 14, Μόμπιο 6 (2/3 τριπ.), Ρίβερς 10 (2/4 τριπ.).

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 9 (1/4 τριπ.), Έντουαρντς 12 (1/6 τριπ.), Άλστον 12 (2/3 τριπ.), Τζάλοου 8 (1/3 τριπ.), Ντιούφ 4, Νιάνγκ 11 (1/3 τριπ.), Σμάιλαγκις 7 (1/3 τριπ.), Χάκετ 8 (1/2 τριπ.), Μόργκαν 16 (4/5 τριπ.), Ακέλε.

