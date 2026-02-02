Στο κομμάτι της συγκέντρωση στάθηκε ο Γιούριτσα Γκόλεματς ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (03/02, 18:00).

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς στις δηλώσεις του μίλησε για την αναμέτρηση και στάθηκε στο κομμάτι της συγκέντρωσης που θα πρέπει να έχει η ομάδα του προκειμένου να κερδίσει τους «ερυθρόλευκους».

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα τρέχει ένα νικηφόρο σερί πέντε συνεχόμενων αγώνων και θα προσπαθήσει να το επεκτείνει κόντρα στην Ντουμπάι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιούριτσα Γκόλεματς:

«Ξέρουμε τα πάντα για τον Ολυμπιακό. Έχουν το ίδιο σύστημα 4-5 χρόνια. Από άποψη ρυθμού, από άποψη αποφάσεων μέσα στο παιχνίδι... Σίγουρα η καλύτερη ομάδα σε αυτό. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε ενέργεια για 40 λεπτά, για 24 δευτερόλεπτα σε κάθε κατοχή. Πρέπει η ομάδα να έχει υπομονή 40 λεπτά, σε όλες τις κατοχές. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη υπομονή στο παιχνίδι τους. Πιστεύεις ότι έχεις μαρκάρει τα πάντα, αλλά βρίσκουν πάντα μια λύση. Να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το ματς, θα είναι το κλειδί»

Επιπλέον ο Τζάστιν Άντερσον πρόσθεσε για την αναμέτρηση:

«Παίζουν πολύ καλά στα τελευταία παιχνίδια έχουν κερδίσει, νιώθουν καλά, θα προσπαθήσουν να επεκτείνουν το σερί των νικών τους και εμείς θα επιχειρήσουμε να το σπάσουμε.

Ξέρουμε οι οπαδοί μας θα είναι εδώ προετοιμασμένοι. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να κυκλοφορεί την μπάλα, παίζουν μαζί αρκετά χρόνια μπορείς να πεις για το ρόστερ πως ξέρουν κάθε φορά τι προσπαθούν να κάνουν. Εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα, ακόμα μαθαίνουμε. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, θα καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό».