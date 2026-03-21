Η Ντουμπάι BC υπέταξε με 95-78 τη Μπούντουτσνοστ για την ABA Liga, λίγες μέρες πριν τη μάχη της με τον Παναθηναϊκό.

Με νίκη συνέχισε την πορεία της στην ABA Liga η Nτουμπάι BC. Η ομάδα από τα Εμιράτα κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας με 95-78 κόντρα στην Μπούντουτσνοστ. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 18-2, αφήνοντας τους ηττημένους στο 15-5.

Για τους νικητές ο Μούσα είχε 20 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Πετρούσεφ πρόσθεσε 19 πόντους με 8 ριμπάουντ. Ο Καμπενγκέλε είχε 13 πόντους και 8 ριμπάουντ. Δεν αγωνίστηκε ο Ράιτ.

Από την πλευρά των ηττημένων πρώτος σκόρερ ήταν ο Φέρελ με 21 πόντους και ο Μόργκαν μέτρησε 17.

Πλέον η Ντουμπάι BC στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση της Τρίτης κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Σαράγεβο για την Euroleague, με το σύνολο του Γκόλεματς να δίνει μάχη για να προλάβει την 10άδα και το play in.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 46-44, 58-67, 78-95