Γκραντ: «Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να κερδίσουμε»

Στη σημαντικότητα της νίκης του Παναθηναϊκού στάθηκε ο Τζέριαν Γκραντ αμέσως μετά την επικράτηση της ομάδας του επί της Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός... απέδρασε με «διπλό» από τη Λυών, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 79-78.

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού στη Flash interview και αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της νίκης της ομάδας του.

Ο Αμερικανός τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέριαν Γκραντ:

Κάθε ματς είναι σημαντικό για εμάς. Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Η άμυνα έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε ομάδα που θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια και βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».