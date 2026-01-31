Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν στη LDLC Arena.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν με 78-79 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Μακάμπι. Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 15-10 ενόψει της διπλής αγωνιστικής και των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης (3/2, 21:15, εντός) και την Παρτίζαν (5/2, 21:30, εκτός).

Αποτελέσματα-15η αγωνιστική

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Η κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 17-7 * Ολυμπιακός 16-8 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-8 Βαλένθια 16-9 Ρεάλ Μαδρίτης 16-9 Μπαρτσελόνα 16-9 Μονακό 15-10 Παναθηναϊκός 15-10 Ερυθρός Αστέρας 15-10 Ζάλγκιρις 14-11 Βίρτους Μπολόνια 12-13 Αρμάνι Μιλάνο 12-13 Dubai Basketball 11-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-15 Μπάγερν Μονάχου 10-15 Μπασκόνια 9-16 * Παρί 8-16 Παρτίζαν 8-17 Αναντολού Εφές 6-19 Βιλερμπάν 6-19

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Dubai Basketball - Ολυμπιακός (18:00)

Εφές - Βαλένθια (19:30)

Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)

Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)

Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)

Μπάγερν - Παρί (21:30)

Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου