Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν με 78-79 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Μακάμπι. Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 15-10 ενόψει της διπλής αγωνιστικής και των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης (3/2, 21:15, εντός) και την Παρτίζαν (5/2, 21:30, εκτός).
Αποτελέσματα-15η αγωνιστική
Τρίτη 27 Ιανουαρίου
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
- Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές 79-62
- Χάποελ - Μπάγερν 64-79
- Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 87-75
- Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν 85-79
- Βαλένθια - Μακάμπι 94-83
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
- Μονακό - Βίρτους Μπολόνια 82-84
- Ερυθρός Αστέρας - Dubai Basketball 95-92
- Μπασκόνια - Ζάλγκιρις 102-91
- Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 78-79
Η κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 17-7
- * Ολυμπιακός 16-8
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-8
- Βαλένθια 16-9
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
- Μπαρτσελόνα 16-9
- Μονακό 15-10
- Παναθηναϊκός 15-10
- Ερυθρός Αστέρας 15-10
- Ζάλγκιρις 14-11
- Βίρτους Μπολόνια 12-13
- Αρμάνι Μιλάνο 12-13
- Dubai Basketball 11-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-15
- Μπάγερν Μονάχου 10-15
- Μπασκόνια 9-16
- * Παρί 8-16
- Παρτίζαν 8-17
- Αναντολού Εφές 6-19
- Βιλερμπάν 6-19
Εκκρεμούν
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Επόμενη αγωνιστική (16η)
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
- Dubai Basketball - Ολυμπιακός (18:00)
- Εφές - Βαλένθια (19:30)
- Ζάλγκιρις - Μονακό (20:00)
- Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ (21:00)
- Μακάμπι - Παρτίζαν (21:05)
- Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)
- Μπάγερν - Παρί (21:30)
- Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε (21:30)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια (21:30)
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
- Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν (21:30)
