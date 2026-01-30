Η δεύτερη σερί ήττα για την Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Μπάγερν στη MENORA MIVTACHIM ARENA σόκαρε τους Ισραηλινούς που διέρχονται μεγάλη κρίση.

Η απρόσμενη ήττα από τη Μπάγερν στη MENORA MIVTACHIM ARENA του Τελ Αβίβ έχει σοκάρει την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και έχει κλονίσει την αυτοπεποίθηση όλων. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό φαίνονταν πως η Χάποελ δεν έπαιζε τόσο καλά και έδειχνε ευάλωτη. Οι δυο σερί ήττες από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και την Μπάγερν στο Τελ Αβίβ απλώς επιβεβαίωσαν πως δεν ήταν στραβός ο γυαλός, αλλά στραβά αρμένιζαν οι Ισραηλινοί.

Κι επειδή το πρόγραμμα δεν είναι εύκολο στη συνέχεια καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, τη Βαλένθια εντός έδρας και τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, ο «ισχυρός άνδρας» του συλλόγου Όφερ Γιανάι τους έθεσε όλους προ των ευθυνών τους!

Η κρίση της Χάποελ για ορισμένους ήρθε νωρίτερα απ’ ότι θα περίμενε κανείς δεδομένου και του προγράμματος που είχε, καθώς ηττήθηκε από την Παρτίζαν εκτός έδρας ενώ είχε το προβάδισμα με 27 πόντους και στη συνέχεια έχασε εντός έδρας από τη Μπάγερν που δεν τη λες και μεγαθήριο.

Οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι επισημαίνουν πως ο Δημήτρης Ιτούδης έχει χάσει τα αποδυτήρια της ομάδας! Μάλιστα, στους δυσαρεστημένους παίκτες σύμφωνα με το ρεπορτάζ συμπεριλαμβάνονται και ορισμένοι ξένοι παίκτες. Ο σούπερ σταρ της ομάδας Βασίλιε Μίτσιτς δεν φαίνεται να εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος με τον προπονητή και γι’ αυτό πριν λίγο καιρό υπήρξε μια συνάντηση του προέδρου Όφερ Γιανάι με τους Μίτσιτς-Ιτούδη.

Η αλήθεια πάντως είναι πως οι όποιες αδυναμίες καλύπτονταν κάτω από το... χαλί ως τώρα εξαιτίας της πολύ καλής παρουσίας των Αντόνιο Μπλέικνι, Κρις Τζόουνς και Ελάιτζα Μπράιαντ. Από τη στιγμή που ο Μπράιαντ βγήκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού όλα τα ζητήματα έχουν βγει στην επιφάνεια.

Η ενσωμάτωση του Γιαμ Μαντάρ στην ομάδα και οι διακριτοί ρόλοι με τον Βασίλιε Μίτσιτς αποτελούν ένα ζήτημα που πρέπει να λύσει άμεσα ο Δημήτρης Ιτούδης για να γίνει ξανά εξίσου αποτελεσματική η Χάποελ στις υποχρεώσεις της στη Euroleague, καθώς διαθέτει παίκτες με υπέρμετρο εγωϊσμό.

«Ο Μαντάρ δυσκολεύεται με το σύστημα, όπως και ο Μίτσιτς», επεσήμανε προ ημερών ο Ζόχαρ Μαντάρ, ο πατέρας του Γιαμ, δίνοντας μια άλλη διάσταση σε τακτικά ζητήματα. Κι αν οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν πως έχουν χαθεί τα αποδυτήρια από τον προπονητή για πρώτη φορά υπήρξε δυσαρέσκεια και από τον κόσμο μετά την ήττα από τη Μπάγερν. Μάλιστα, την ώρα της αντικατάστασης του Γιαμ Μαντάρ στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες του κόσμου.

Η αλήθεια είναι πως από τη ζωή στη Σόφια που αποτελούσε την έδρα της Χάποελ στο ξεκίνημα της σεζόν μόνο τον τελευταίο μήνα έχει χάσει τρεις φορές στο Τελ Αβίβ από τη Ζάλγκιρις για τη Euroleague, την Χάποελ Ιερουσαλήμ για το πρωτάθλημα του Ισραήλ και την Μπάγερν για την 25η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μάλιστα, γλίτωσε την τελευταία στιγμή από μια ήττα από την Χάποελ Μπερ Σεβά.

Πλέον, ο Δημήτρης Ιτούδης καλείται να αποφασίσει πως θα πορευτεί στη συνέχεια, ώστε να βάλει στον ίσιο δρόμο την ομάδα του, πιθανότατα θυσιάζοντας κάποιο παίκτη του για παραδειγματισμό...