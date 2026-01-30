Πασκουάλ: «Είναι απίθανο να κερδίσεις έτσι»

Ο Τσάβι Πασκουάλ στάθηκε στα λάθη της Μπαρτσελόνα στο τέταρτο δεκάλεπτο που έδωσαν την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να βρει πόντους στον αιφνιδιασμό.

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ωστόσο διατήρησε το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, χάρη στο καλάθι του Γιαν Βέσελι at the buzzer.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσάβι Πασκουάλ ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στην Αθήνα ξανά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι ένα παιχνίδι εύκολο στην ανάγνωση. Είχαμε 20 λάθη και επιτρέψαμε 15 επιθετικά ριμπάουντ. Είναι απίθανο να κερδίσεις έτσι. Στην τρίτη περίοδο δεν κάναμε κανένα λάθος και επιστρέψαμε στο παιχνίδι. Στο τέταρτο δεκάλεπτο κάναμε λάθη και πάλι και ο Ολυμπιακός βρήκε πόντους στον αιφνιδιασμό. Ήταν εύκολη η ανάγνωση του αγώνα».

Σε ερώτηση για τους πόντους του Ολυμπιακού από αιφνιδιασμούς, είπε: «Οι 20 πόντοι του πρώτου μέρους, έγιναν 2 στο δεύτερο μέρος. Οι πόντοι από λάθη ήταν κλειδί του αγώνα, μαζί με τα λάθη. Είχαμ 8 πόντους μετά από επιθετικά ριμπάουντ, στο δεύτερο μέρος το ίδιο ίσχυε. Αυτό κάνει 16 πόντους από επιθετικά ριμπάουντ σε συνδυασμό με 22 από λάθη, ήταν αδύνατο να κερδίσουμε σήμερα».