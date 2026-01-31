Εβάν Φουρνιέ: Φίλος του Ολυμπιακού του έκανε δώρο την γκρι φανέλα του ποδοσφαιρικού τμήματος

Εβάν Φουρνιέ: Φίλος του Ολυμπιακού του έκανε δώρο την γκρι φανέλα του ποδοσφαιρικού τμήματος

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ είχε «τρελαθεί» με τη γκρι εμφάνιση που φόρεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με τον Άγιαξ και ένας φίλαθλος του την έκανε δώρο!

Ένα ξεχωριστό δώρο έλαβε ο Εβάν Φουρνιέ από έναν φίλο του Ολυμπιακού.

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε «τρελαθεί» με τη γκρι εμφάνιση που φόρεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με τον Άγιαξ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League και το είχε κάνει γνωστό μέσω του λογαριασμού του στο «X».

«Η γκρι και κόκκινη φανέλα τα σπάει. Πρέπει να φτιάξουν μερικές και για εμάς» είχε πει ο Εβάν Φουρνιέ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ένας φίλος το διάβασε και του ετοίμασε ξεχωριστό δώρο.

Συγκεκριμένα ο Εβάν Φουρνιέ πήρε δώρο μία γκρι φανέλα του ποδοσφαιρικού τμήματος από έναν φίλο των Ερυθρολεύκων, ο οποίος μάλιστα προσέθεσε το όνομα και τον αριθμό του (σ.σ. 94) στην πλάτη.

Ο Φουρνιέ από πλευράς του δεν έχασε ευκαιρία και φόρεσε τη φανέλα μετά από το παιχνίδι με το Πειρστέρι:

     

