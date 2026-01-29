Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας χάρισαν το highlight της νίκης του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα με μια θερμή αγκαλιά!

Απίστευτο τρίποντο έβαλε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της νίκης του Ολυμπιακού απέναντι την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική.

Ο Αμερικανός γκαρντ ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε ευστόχησε από την περιφέρεια σε ανισορροπία ξεσηκώνοντας ολόκληρο το ΣΕΦ και τον πάγκο του Ολυμπιακού. Με το 87-73 που ήταν το σκορ εκείνη τη στιγμή, ουσιαστικά οι «ερυθρόλευκοι» μπορούσαν να πάρουν και τη διαφορά από το ματς του πρώτου γύρου απέναντι στους Καταλανούς. Να σημειωθεί ότι με 7 δέκατα του δευτερολέπτου να απομένουν, ο Βέσελι έκανε το 87-75 και υπερασπίστηκε την διαφορά της Μπάρτσα.

Αδιαμφισβήτητα αυτό ήταν το highlight της αναμέτρησης με τον Ντόρσεϊ να πανηγυρίζει το καλάθι του δείχνοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον προπονητή των Πειραιωτών να τον παίρνει «τρελαμένος» αγκαλιά χωρίς να τον αφήνει! Απίθανες στιγμές!