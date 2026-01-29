Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ντουμπάι BC στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Ταξίδι στο Ντουμπάι έχει το πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό για την επόμενη αγωνιστική της EuroLeague. Πιο συγκεκριμένα, μετά τη νίκη των «ερυθρολεύκων» επί της Μπαρτσελόνα (87-75), οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Ντουμπάι BC (03/02, 18:00).

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου με ώρα έναρξης 18:00.

Η ερχόμενη εβδομάδα έχει «διπλή αγωνιστική», με τον Ολυμπιακό μετά από τη Ντουμπάι BC, να υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (06/02, 21:15).

Οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού την ερχόμενη εβδομάδα στην EuroLeague