Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και ο αντίπαλος στην επόμενη αγωνιστική της EuroLeague
Ταξίδι στο Ντουμπάι έχει το πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό για την επόμενη αγωνιστική της EuroLeague. Πιο συγκεκριμένα, μετά τη νίκη των «ερυθρολεύκων» επί της Μπαρτσελόνα (87-75), οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Ντουμπάι BC (03/02, 18:00).
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου με ώρα έναρξης 18:00.
Η ερχόμενη εβδομάδα έχει «διπλή αγωνιστική», με τον Ολυμπιακό μετά από τη Ντουμπάι BC, να υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (06/02, 21:15).
Οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού την ερχόμενη εβδομάδα στην EuroLeague
- 26η αγωνιστική: Ντουμπάι BC - Ολυμπιακός (03/02, 18:00)
- 27η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια (06/02, 21:15)
