Έρχεται «βόμβα» στη Euroleague: «Αποχωρεί άμεσα ο Φεντορίτσεφ από τη Μονακό - Το μέλλον της ομάδας»

Η εφημερίδα «L' Εquipe» με άρθρο της στέκεται στην εξαιρετικά δύσκολη θέση που έχει βρεθεί η Μονακό.

Φαίνεται πως δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Μονακό όπως αναφέρει το έγκυρο γαλλικό Μέσο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «L' Equipe, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και αναμένεται να εξαγοραστεί από το Πριγκιπάτο του Μονακό (αυτή τη στιγμή έχει το 30% της ομάδας).

«Αντιμετωπίζοντας σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, η Μονακό, ιδιοκτησίας του προέδρου Φεντορίτσεφ, αναμένεται να εξαγοραστεί από το ίδιο το Πριγκιπάτο του Μονακό τις επόμενες ημέρες, πριν εξεταστεί η άφιξη ενός νέου μετόχου πλειοψηφίας στην ηγεσία του συλλόγου.

Από πιθανό τις τελευταίες εβδομάδες, το αποτέλεσμα φαίνεται πλέον αναπόφευκτο. Καθώς η Μονακό βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Με τα κεφάλια στον τοίχο και τις τσέπες άδειες. Έχοντας το βάρος των χρεών, μαστιζόμενη από καθυστερήσεις πληρωμών και παραλυμένη από μια παρατεταμένη ρωσοουκρανική σύγκρουση που έχει παγώσει τα οικονομικά του προέδρου και επικεφαλής της Fedcom, Αλεξέι Φεντόριτσεφ, η ομάδα από το Πριγκιπάτο καίει τα τελευταία της αποθέματα στα άδεια της ταμεία», αναφέρει το κείμενο.

Οι Μονεγάσκοι είναι σε μια δύσκολη φάση μέσα στη σεζόν και υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές μηνών. Μια ομάδα που την περσινή σεζόν έφτασε στον τελικό της Euroleague.