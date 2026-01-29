Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μπαρτσελόνα (21:15, Νovasports Prime) στο ΣΕΦ και θέλει να συνεχίσει με νίκη στη Euroleague.

To σερί του θέλει να διευρύνει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τη Μπάρτσα (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) στο ΣΕΦ. Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στο 15-8, ενώ η ομάδα του Πασκουάλ είναι στο 16-8. Ψάχνουν την 5η σερί νίκη τους.

Ο Κόρι Τζόσεφ συμπεριλήφθηκε στη 12άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα. Εκτός οι Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο περιθώριο της Media Day ενόψει του αγώνα, αναφέρθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραδέχθηκε πως οι Καταλανοί είναι ομάδα υψηλού επιπέδου, αναφερόμενος στην παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς και στην προσθήκη του Κόρι Τζόσεφ. «Το ΣΕΦ είναι από τα πιο δύσκολα γήπεδα της διοργάνωσης», είπε μεταξύ άλλων ο Πασκουάλ.

Εκτός ο Νούνιεζ για τους Καταλανούς και αμφίβολος ο Κλάιμπερν.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης

Φενέρμπαχτσε – Εφές (19:45, Novasports 4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (21:05, Novasports Start)

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (21:15, Novasports Prime)

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν (21:30, Novasports 5)

Βαλένθια – Μακάμπι (21:45, Novasports 6)