Λαπροβίτολα ενόψει Ολυμπιακού: «Στην έδρα τους, θα είναι πολύ δύσκολο»

Στο τι πρέπει να κάνει σωστά η ομάδα του και να πάρει τη νίκη, αλλά και στην ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Νίκο Λαποροβίτολα στις δηλώσεις τους ενόψει Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ (29/01, 21:15) για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Νίκο Λαπροβίτολα πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αυριανής αναμέτρησης και αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα πρέπει να κάνει σωστά η ομάδα του, προκειμένου να πάρει το «διπλό» μέσα στο φαληρικό στάδιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς προέρχονται από τέσσερις σερί νίκες στη διοργάνωση και θέλουν να πάρουν... εκδίκηση από το χαμένο παιχνίδι στην Ισπανία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκο Λαπροβίτολα:

«Θέλουμε να μείνουμε κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρέπει να γνωρίζουμε τη δύσκολη πρόκληση που μας περιμένει στο γήπεδό τους.

Πρέπει να παλέψουμε και να επιστρέψουμε στην νικηφόρα φόρμα μας, κυριαρχώντας στα παιχνίδια. Προετοιμαστήκαμε πολύ καλά για τον αγώνα που παίξαμε εναντίον του Ολυμπιακού στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Ήταν εντυπωσιακό, αλλά τώρα, στην έδρα τους, θα είναι πολύ δύσκολο».