Γουόρντ: Ο λόγος που έκλεισε τα social media

Ward

Ο Τάισον Γουόρντ έκανε την καθιερωμένη του κίνηση να κλείσει τα social media λίγο μετά τα μέσα Φλεβάρη.

Το έκανε και φέτος ο Τάισον Γουόρντ. Ο παίκτης του Ολυμπιακού έκλεισε τους λογαριασμούς του στα social media για τις επόμενες 40 μέρες λόγω νηστείας.

Ο Γουόρντ είναι καθολικός και αυτό σημαίνει πως από τις 18 Φλεβάρη μέχρι τις 2 Απρίλη θα νηστέψει. Αυτό περιλαμβάνει και τα social. O φόργουορντ των Πειραιωτών ενημέρωσε τον κόσμο για τη κίνηση του μέσα από stories που ανέβασε στο instagram.

Ο παίκτης βρίσκεται με την αποστολή των Πειραιωτών στην Κρήτη για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος και την Πέμπτη (17:00) θα παίξει κόντρα στο Μαρούσι στον ημιτελικό.

@Photo credits: eurokinissi
     

