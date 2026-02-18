Γουόρντ: Ο λόγος που έκλεισε τα social media
Το έκανε και φέτος ο Τάισον Γουόρντ. Ο παίκτης του Ολυμπιακού έκλεισε τους λογαριασμούς του στα social media για τις επόμενες 40 μέρες λόγω νηστείας.
Ο Γουόρντ είναι καθολικός και αυτό σημαίνει πως από τις 18 Φλεβάρη μέχρι τις 2 Απρίλη θα νηστέψει. Αυτό περιλαμβάνει και τα social. O φόργουορντ των Πειραιωτών ενημέρωσε τον κόσμο για τη κίνηση του μέσα από stories που ανέβασε στο instagram.
Ο παίκτης βρίσκεται με την αποστολή των Πειραιωτών στην Κρήτη για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος και την Πέμπτη (17:00) θα παίξει κόντρα στο Μαρούσι στον ημιτελικό.
