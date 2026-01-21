Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Κώστα Παπανικολάου

Ο Κώστας Παπανικολάου επέλεξε τους δικούς του κορυφαίους στην ψηφοφορία των Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Το Gazzetta δίνει για ακόμα έναν χρόνο βήμα στους αναγνώστες του, ώστε να αναδείξουν τους κορυφαίους της σεζόν που μας πέρασε, στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Με τον Κώστα Παπανικολάου να καταθέτει τις ψήφους του στο Gazzetta. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού επέλεξε ως Αθλητή της Χρονιάς τον Εμμανουήλ Καραλή και στην αντίστοιχη κατηγορία για την Αθλήτρια της Χρονιάς, τη Φωτεινή Τριχά.

Όσον αφορά τις κορυφαίες ομάδες, ο Παπανικολάου επέλεξε την Εθνική Μπάσκετ Ανδρών, η οποία με εκείνον αρχηγό έφτασε ως το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Ενώ στις Γυναίκες, η επιλογή του ήταν η Εθνική Πόλο Γυναικών, που αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια τη σεζόν που πέρασε.

Οι επιλογές του Κώστα Παπανικολάου